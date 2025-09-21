César Alpízar: “Nos gusta la presión, nos mantiene enfocados en mejorar”

César Alpízar, entrenador de Puntarenas FC envió un mensaje cargado de optimismo de cara a la segunda vuelta del Apertura 2025. Fanny Tayver. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver)

César Alpízar, técnico del Puntarenas FC se mostró tranquilo luego de la victoria ante Herediano e hizo una promesa para lo que se viene de la segunda vuelta.

El entrenador naranja reconoció que el inicio del torneo no salió como esperaban, pero poco a poco van encontrando el rumbo y buscando de nuevo la clasificación.

“La presión siempre ha estado, en el torneo pasado comenzamos con la presión del descenso y siento que al equipo le ha sentado bien. Nos gusta la presión, nos mantiene enfocados en mejorar y cuando se es ambicioso se compite, la presión la hemos sabido manejar de buena forma.

“El equipo ha demostrado en partidos importantes y no solo este torneo, desde el campeonato pasado y se puede esperar un PFC aguerrido, que intenta ser protagonista, tal vez no tuvimos el arranque que deseamos, pero siempre buscaremos clasificar”, afirmó.

Los naranjas llegaron a los 13 puntos y se ubican en el sexto lugar. Prensa PFC. (La Nación/Cortesía: Puntarenas FC)

Aliento

El resultado del encuentro de este sábado, en el Lito Pérez les da un aliento extra y los motiva para seguir compitiendo.

“Puntarenas es un gran equipo, tiene excelentes jugadores, pero lo más importante es destacar, seguir compitiendo con la misión de clasificar.

“Los muchachos están trabajando para meterse en los primeros lugares, estamos tratando de mejorar en cada partido, mejorando nuestro juego. Los últimos partidos han sido complicados y los muchachos lo han dado todo para seguir trabajando”, añadió.

Puntarenas enfrentará a Pérez Zeledón, por el torneo de Copa y esto dijo Alpízar sobre este partido:

“Ya fuimos allá, jugamos bien y la verdad es que confío en mi equipo, debemos tener mucho tacto, nos quedan muchos partidos, jugamos seis partidos en dos semanas; pero estamos tranquilos”, destacó.