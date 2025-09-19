Una cochinada muy fea le salió carísima a jugador de Puntarenas que estará fuera por largo rato

Esteban Cruz es un juvenil cuya ficha es propiedad de Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

A Esteban Cruz, futbolista del Puntarenas FC, le salió carísima la cochinada que realizó el miércoles en el partido ante Sporting FC, cuando escupió a un rival, motivo por el que lo expulsaron.

El Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol le metió seis partidos de sanción y medio millón de colones de multa, según lo que establece el reglamento en el artículo 38 inciso 3.

El atacante entró como titular en el partido disputado en el estadio Ernesto Rohrmoser y en un momento, de manera grosera, escupió al defensor albinegro Douglas Sequeira en su camiseta.

Al ver lo que le hicieron, el josefino obviamente reportó al porteño con el árbitro central y tras la indicación de los árbitros del VAR, fue expulsado de manera inmediata.

Tras ver la roja, Esteban, cuya ficha es propiedad de Alajuelense y está a préstamo desde este torneo con los naranjas, se fue calladito y directo al camerino, ya posiblemente entrado en razón de la torta que había cometido.

De esta manera, Cruz no podrá judar hasta la jornada 16 pactada para el miércoles 5 de noviembre, cuando enfrenten a San Carlos, lo que lo dejará mes y medio afuera de acción.