Chamacos de Guanacasteca llegan al Saprissa con ganas de meter en un broncón a Iñaki Alonso

Anthony Contreras vienen caliente luego de marcar en dos partidos seguidos con la selección de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)

Este miércoles Saprissa tiene otra prueba brava en la Cueva ante Guanacasteca, luego de perder en casa ante Grecia el viernes 1-0, la imagen y reputación del técnico de Saprissa Iñaki Alonso volvió a quedar bastante tocada entre la afición morada y otra derrota podría ser letal para el español.

El crédito se le va acabando a Iñaki, tres derrotas en cuatro partidos en la Cueva en este torneo complican su situación y un par de chamacos buscan embarrealar más la cancha.

Anthony Contreras y Brandon Aguilera dieron mucho de qué hablar la semana pasada con la selección nacional. El atacante paveño anotó ante El Salvador y Estados Unidos en sus primeros juegos con la roja en la que además lució muy cómodo.

Por su parte, el joven diez de la ADG fue titular ante los gringos, cosechó muchos elogios, puso una asistencia y el viernes ante Guadalupe por el torneo nacional echó un gol de tiro libre en la media hora que jugó después de su participación con la Sele.

A ellos súmele dos jugadores que han mostrado muy buen nivel como Joseph Bolaños y Suhander Zúñiga, con lo que los pamperos buscan pellizcar al menos un punto como lo hizo en la visita a Tibás del torneo anterior cuando sacó un 2-2.

Aficionados pamperos se sienten esperanzados por lo que han mostrado sus chamacos y aunque esperan una victoria firmarían otro empate como un buen resultado como nos lo dijo William Hernández, vecino de Nicoya.

“Sinceramente un empate sería una victoria para nosotros por el momento en que estamos. Por supuesto que ellos nos van a ayudar mucho para el partido y para lo que viene, pero hay que andar bien en todas las líneas y aprovechar la que quede para anotar, los once tienen que andar bien”, dijo don William.

Brandon Aguilera buscará brillar en el estadio Saprissa como lo hizo en el estadio Nacional. (Rafael Pacheco Granados)

Al fiebre lo que le preocupa de este miércoles son las bajas en defensa con las que van a la Cueva entre sancionados y expulsados suman cuatro, igual tiene fe por el momento de algunas fichas como los seleccionados.

“Fue muy bonito verlos en el partido de la Sele, me alegró mucho por la humildad de los dos y porque acá han sentido la camiseta como un guanacasteco más”, dijo.

Dudas y quejas

En la acera del frente, el aficionado morado Juan Gabriel Porras, el famoso Porritas del programa Gradería Popular de TD Más, es de esos que ya no le aguantan más al técnico español y le recriminan que el equipo deje ir tantos puntos en casa.

“Para mí nadie debería ganar en Tibás para serle muy sincero, si veo que esos carajillos de la ADG vienen jugando bien y van a llegar a ponerle, más que es contra Saprissa, pero si la S pierde ya es momento de volarse a Iñaki. He escuchado hasta rumores que ya tienen nombres para un reemplazo por cualquier cosa”, destacó.

A Porras, uno de los puntos que más malo lo tienen es que el tiempo pasa y pasa y no ve que el equipo mejore, por eso cree que lo mejor es el cambio.

“En Saprissa cuando están a punto de cambiar un técnico el equipo como que no carbura de la misma manera. Si Saprissa pierde me parece que tienen que tomar cartas en el asunto. Se tuvo 22 días para trabajar y ver el equipo que terminó sacando titular contra Grecia, que no jugó ha nada y ni tiramos a marco es un desperdicio de tiempo”, comentó

Los morados son sétimos del Clausura 2022, si la ADG les gana hasta los alcanzaría en la tabla con 15 unidades, en lo que sería su quinta derrota del torneo.

A Iñaki Alonso ya se le mosqueó el rancho con la afición del Saprissa. (Alonso Tenorio)

El periodista Anthony Porras, de Columbia Deportiva, ha sido crítico con el español, en conferencias de prensa le ha señalado errores en varias ocasiones; sin embargo, la información que él maneja es que el técnico se quedaría todo el torneo, pues su contrato vence en poco menos de dos meses.

“La dirigencia seguirá acuerpando a Iñaki porque al final es un entrenador que se le vence el contrato l mayo, entiendo que lo van a dejar terminar el torneo y si no sale campeón ahí sí seguramente lo quitarán. Además es un técnico traído por el gerente. Es la carta que se jugó Catalina y no va a querer quitarlo sabiendo que fue su elección”, aseguró

Para La Pitón, como le llaman al comunicador en la radio, la mejenga será bastante dura para la S.

“Será un partido muy parejo, que nadie crea que será un partido fácil para Saprissa, lo van a meter en muchos aprietos. La ADG viene de perder y siempre está pendiendo del tema del descenso, además tiene jugadores en buen momento que este tipo de partidos motivan mucho como Brandon y Anthony”, agregó.