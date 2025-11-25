Chelsea llena de dudas al Barcelona con una goleada en Stamford Bridge

Una pesadilla fue lo que vivió el Barcelona en Londres ante el Chelsea por la jornada de Champions League de este martes. Un categórico 3-0 de los blues no dejó ningún tipo de dudas de que hubo solo un equipo en cancha.

Muchos recuerdos de batallas entre ambos clubes, que este martes no fueron como en aquellos tiempos de antaño, ya que Chelsea, desde la inicial, le pasó por arriba a Hansi Flick y compañía.

LEA MÁS: Keylor Navas se pronuncia tras la eliminación de Pumas de México y envía un mensaje a la afición

Tantos anulados por posición adelantada daban un abrebocas de lo que les esperaba a los culés, hasta que llegó el minuto 27, y un autogol de Jules Kounde comenzaría la pesadilla de los azulgranas, que se ampliaría cuando, por doble amarilla, Rónald Aráujo vería la expulsión.

Chelsea arrasó 3-0 con el Barcelona. (TIMOTHY A. CLARY/AFP)

Empezando la complementaria, Estevao sentenció con el segundo del compromiso al 55, y Liam Delap, al 73, le puso tintes de goleada al juego en Londres.

El Barcelona fue inofensivo y acabó llevándose un doloroso correctivo que lo deja lleno de dudas, pese a estar a solo un punto del liderato en el campeonato liguero español.

LEA MÁS: Alajuelense quiere mantener la hegemonía costarricense en el fútbol centroamericano

El resto de la jornada de Champions League

Ajax no pudo en casa contra el Benfica, cayendo 0-2. Galatasaray perdió como local ante el Unión St. Gilloise. Juventus superó al Bodo Glimt 2-3. Manchester City cayó, sorpresivamente, en casa ante el Bayer Leverkusen. Napoli se impuso al Qarabag por 2-0. Slavia Prague igualó sus goles ante el Athletic Club de Bilbao. Marseille derrotó 2-1 al Newcastle y el Borussia Dortmund llenó de goles al Villarreal 4-0.