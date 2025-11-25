Así se jugará esta semana una intensa jornada de Champions League

La Champions League sigue esta semana con una jornada cargada de partidos claves tanto en la mañana como en la tarde.

La fase de liga de uno de los torneos más atractivos a nivel de clubes vuelve con una jornada clave, en la cual todos quieren sumar puntos para pasar los octavos de final.

Equipos como FC Barcelona, Real Madrid, Arsenal, PSG y Juventus ven acción en la jornada. (MIGUEL RIOPA/AFP)

Aunque la mayoría son juegos muy atractivos, este martes el plato fuerte de la fecha será el encuentro entre el Chelsea y el FC Barcelona, mientras que el miércoles uno de los más llamativos será el cruce entre el Arsenal y el FC Bayern.

Partidos de hoy y horarios por país

Partido Costa Rica Centroamérica México Colombia Argentina España Ajax vs Benfica 11:45 a. m. 11:45 a. m. 11:45 a. m. 12:45 p. m. 2:45 p. m. 6:45 p. m. Galatasaray vs Union Saint-Gilloise 11:45 a. m. 11:45 a. m. 11:45 a. m. 12:45 p. m. 2:45 p. m. 6:45 p. m. Bodø/Glimt vs Juventus 2:00 p. m. 2:00 p. m. 2:00 p. m. 3:00 p. m. 5:00 p. m. 9:00 p. m. Napoli vs Qarabağ 2:00 p. m. 2:00 p. m. 2:00 p. m. 3:00 p. m. 5:00 p. m. 9:00 p. m. Marsella vs Newcastle 2:00 p. m. 2:00 p. m. 2:00 p. m. 3:00 p. m. 5:00 p. m. 9:00 p. m. Dortmund vs Villarreal 2:00 p. m. 2:00 p. m. 2:00 p. m. 3:00 p. m. 5:00 p. m. 9:00 p. m. Chelsea vs Barcelona 2:00 p. m. 2:00 p. m. 2:00 p. m. 3:00 p. m. 5:00 p. m. 9:00 p. m. Manchester City vs Leverkusen 2:00 p. m. 2:00 p. m. 2:00 p. m. 3:00 p. m. 5:00 p. m. 9:00 p. m. Slavia Praga vs Athletic 2:00 p. m. 2:00 p. p. 2:00 p. m. 3:00 p. m. 5:00 p. m. 9:00 p. m.

Partidos de Miércoles– Champions League