Así se jugará esta semana una intensa jornada de Champions League

La Champions League continúa con partidos decisivos y aquí puede revisar los horarios exactos según su país

Por Hillary Chinchilla Marín

La Champions League sigue esta semana con una jornada cargada de partidos claves tanto en la mañana como en la tarde.

La fase de liga de uno de los torneos más atractivos a nivel de clubes vuelve con una jornada clave, en la cual todos quieren sumar puntos para pasar los octavos de final.

El defensor del Celta Marcos Alonso Mendoza disputa el balón con el delantero del Barcelona Robert Lewandowski durante el partido en Balaídos por la Liga Española.
Equipos como FC Barcelona, Real Madrid, Arsenal, PSG y Juventus ven acción en la jornada. (MIGUEL RIOPA/AFP)

Aunque la mayoría son juegos muy atractivos, este martes el plato fuerte de la fecha será el encuentro entre el Chelsea y el FC Barcelona, mientras que el miércoles uno de los más llamativos será el cruce entre el Arsenal y el FC Bayern.

Partidos de hoy y horarios por país

PartidoCosta RicaCentroaméricaMéxicoColombiaArgentinaEspaña
Ajax vs Benfica11:45 a. m.11:45 a. m.11:45 a. m.12:45 p. m.2:45 p. m.6:45 p. m.
Galatasaray vs Union Saint-Gilloise11:45 a. m.11:45 a. m.11:45 a. m.12:45 p. m.2:45 p. m.6:45 p. m.
Bodø/Glimt vs Juventus2:00 p. m.2:00 p. m.2:00 p. m.3:00 p. m.5:00 p. m.9:00 p. m.
Napoli vs Qarabağ2:00 p. m.2:00 p. m.2:00 p. m.3:00 p. m.5:00 p. m.9:00 p. m.
Marsella vs Newcastle2:00 p. m.2:00 p. m.2:00 p. m.3:00 p. m.5:00 p. m.9:00 p. m.
Dortmund vs Villarreal2:00 p. m.2:00 p. m.2:00 p. m.3:00 p. m.5:00 p. m.9:00 p. m.
Chelsea vs Barcelona2:00 p. m.2:00 p. m.2:00 p. m.3:00 p. m.5:00 p. m.9:00 p. m.
Manchester City vs Leverkusen2:00 p. m.2:00 p. m.2:00 p. m.3:00 p. m.5:00 p. m.9:00 p. m.
Slavia Praga vs Athletic2:00 p. m.2:00 p. p.2:00 p. m.3:00 p. m.5:00 p. m.9:00 p. m.

Partidos de Miércoles– Champions League

PartidoCosta RicaCentroaméricaMéxicoColombiaArgentinaEspaña
Pafos vs Mónaco11:45 a. m.11:45 a. m.11:45 a. m.12:45 p. m.2:45 p. m.6:45 p. m.
København vs Kairat11:45 a. m.11:45 a. m.11:45 a. m.12:45 p. m.2:45 p. m.6:45 p. m.
Olympiacos vs Real Madrid2:00 p. m.2:00 p. m.2:00 p. m.3:00 p. m.5:00 p. m.9:00 p. m.
Sporting Lisboa vs Club Brujas2:00 p. m.2:00 p. m.2:00 p. m.3:00 p. m.5:00 p. m.9:00 p. m.
Frankfurt vs Atalanta2:00 p. m.2:00 p. m.2:00 p. m.3:00 p. m.5:00 p. m.9:00 p. m.
Liverpool vs PSV2:00 p. m.2:00 p. m.2:00 p. m.3:00 p. m.5:00 p. m.9:00 p. m.
Atlético Madrid vs Inter2:00 p. m.2:00 p. m.2:00 p. m.3:00 p. m.5:00 p. m.9:00 p. m.
Arsenal vs Bayern2:00 p. m.2:00 p. m.2:00 p. m.3:00 p. m.5:00 p. m.9:00 p. m.
PSG vs Tottenham2:00 p. m.2:00 p. m.2:00 p. m.3:00 p. p.5:00 p. m.9:00 p. m.
