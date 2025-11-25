Deportes

La Premier League confirma su supremacía en Europa con 4 equipos en el Top 8 de la Champions

La Premier League ha confirmado su estatus como la liga más potente de Europa al sumar más del 76% de los puntos posibles en la fase de grupos de la Champions League

Por Yenci Aguilar Arroyo y AFP

Con solo tres derrotas en 24 partidos y cuatro equipos en el Top 8, la Premier League ha confirmado en el inicio de la Liga de Campeones que es el campeonato más potente del continente, con unos números que hacen palidecer al resto.

Antes de la 5.ª jornada, que se disputará esta semana y que marcará el paso del ecuador de la primera fase, los seis equipos representantes del “football” han sumado 17 victorias en 24 partidos y solo tres derrotas, para un total de 55 puntos de 72 posibles (más del 76%).

El Arsenal es uno de los tres clubes, junto con Bayern Múnich e Inter, que han sumado el pleno (4 victorias, 12 puntos) y están en lo alto del grupo único de la fase regular de la Liga de Campeones.

Juventus FC v Manchester City FC: Group G - FIFA Club World Cup 2025
El Manchester City enfrentará al Bayern Leverkusen, este martes a las 2 p.m. AFP. (CHANDAN KHANNA/AFP)

LEA MÁS: Real Madrid vivió un trago amargo ante el Elche y sigue dejando puntos ante un Barcelona que lo acosa de cerca

La jornada: Ajax vs Benfica: 11:45 a.m. Galatasaray vs Union St. Gilloise: 11:45 a.m. Bodo/Glimt vs Juventus: 2 p.m. Dortmund vs Villarreal: 2 p.m. Chelsea vs Barcelona: 2 p.m. Manchester City vs Leverkusen: 2 p.m. Marsella vs Newcastle: 2 p.m. Slavia Praga vs Atlhletic Club: 2 p.m. Napoli vs Qarabak: 2 p.m.

Cuatro ingleses en el top 8

Manchester City, Newcastle y Liverpool se encuentran entre los ocho mejores equipos, que se clasificarían, directamente, a octavos de final sin tener que pasar por una eliminatoria previa.

Y los dos últimos miembros de la Premier League, Tottenham y Chelsea, están también entre los doce primeros clasificados, a menos de una victoria para integrar también el top 8.

LEA MÁS: El Barcelona se estanca en la Champions tras un empate lleno de errores ante el Brujas

Solo Newcastle (contra el Barcelona la primera jornada), Liverpool (frente a Galatasaray) y Chelsea (ante el Bayern) conocen la derrota en esta edición de la Champions.

