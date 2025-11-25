La Premier League confirma su supremacía en Europa con 4 equipos en el Top 8 de la Champions

Con solo tres derrotas en 24 partidos y cuatro equipos en el Top 8, la Premier League ha confirmado en el inicio de la Liga de Campeones que es el campeonato más potente del continente, con unos números que hacen palidecer al resto.

Antes de la 5.ª jornada, que se disputará esta semana y que marcará el paso del ecuador de la primera fase, los seis equipos representantes del “football” han sumado 17 victorias en 24 partidos y solo tres derrotas, para un total de 55 puntos de 72 posibles (más del 76%).

El Arsenal es uno de los tres clubes, junto con Bayern Múnich e Inter, que han sumado el pleno (4 victorias, 12 puntos) y están en lo alto del grupo único de la fase regular de la Liga de Campeones.

El Manchester City enfrentará al Bayern Leverkusen, este martes a las 2 p.m. AFP. (CHANDAN KHANNA/AFP)

La jornada: Ajax vs Benfica: 11:45 a.m. Galatasaray vs Union St. Gilloise: 11:45 a.m. Bodo/Glimt vs Juventus: 2 p.m. Dortmund vs Villarreal: 2 p.m. Chelsea vs Barcelona: 2 p.m. Manchester City vs Leverkusen: 2 p.m. Marsella vs Newcastle: 2 p.m. Slavia Praga vs Atlhletic Club: 2 p.m. Napoli vs Qarabak: 2 p.m.

Cuatro ingleses en el top 8

Manchester City, Newcastle y Liverpool se encuentran entre los ocho mejores equipos, que se clasificarían, directamente, a octavos de final sin tener que pasar por una eliminatoria previa.

Y los dos últimos miembros de la Premier League, Tottenham y Chelsea, están también entre los doce primeros clasificados, a menos de una victoria para integrar también el top 8.

Solo Newcastle (contra el Barcelona la primera jornada), Liverpool (frente a Galatasaray) y Chelsea (ante el Bayern) conocen la derrota en esta edición de la Champions.