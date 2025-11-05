El Barcelona se estanca en la Champions tras un empate lleno de errores ante el Brujas

Castigado tres veces en contraataques, el Barcelona sufrió para empatar 3-3 ante el Brujas y evitar una segunda derrota en la cuarta jornada de la Liga de Campeones.

En un partido frenético, el equipo belga se adelantó mediante un tanto del alemán Nicolò Tresoldi (6′) que, rápidamente, fue contrarrestado por Ferran Torres (8′). Sin embargo, cuando parecía que el Barça controlaba el partido, llegó el tanto del portugués Carlos Forbs (17′).

A la vuelta de la pausa, los azulgranas salieron en tromba hasta que llegó la recompensa con una genialidad de Lamine Yamal (61′). La alegría duró poco: Forbs (63′) volvió a adelantar al Brujas.

LEA MÁS: Vea las mejores imágenes del pleito entre el Real Madrid y el Barcelona al finalizar el clásico español

El Barcelona, con Lamine Yamal se salvó de un papelón ante el Brujas de Bélgica. AFP. (NICOLAS TUCAT/AFP)

Pero Yamal estableció el empate a tres. En un cara a cara contra Joaquim Seys, el joven internacional español terminó por centrar un balón que desvió Christos Tzolis (77′) al fondo de la red.

Con este resultado, el Barcelona se estanca en la tabla (11.º), con siete puntos, a cinco de los tres primeros: Bayern Múnich, Arsenal e Inter de Milán.

Los riesgos que corrió el Barcelona

Los riesgos de su línea defensiva tan adelantada castigaron a los culés, que mandaban en el juego, pero no encontraban la efectividad suficiente para materializar sus oportunidades.

En un desajuste defensivo, el portugués Carlos Forbs inició un contraataque que finalizó Tresoldi, empujando el esférico a la portería.

LEA MÁS: Xabi Alonso sufre amargura bien grande con el Real Madrid en su regreso al campo del Liverpool

El Barça reaccionó en la siguiente acción con el tanto de Ferran, que marcó a bocajarro tras un pase de Fermín López. Incluso, este último estrelló un balón al poste que habría puesto por delante a su equipo.

Otros resultados: Pafos FC 1-0 Villarreal; Qarabag FC 2-2 Chelsea; Ajax 0-3 Galatasaray; Benfica 0-1 Leverkusen; Inter 2-1 Kairat Almaty; Manchester City 4-1 Dortmund; Marsella 0-1 Atalanta; Newcastle 2-0 Athletic Club.

En ese momento, los azulgranas dominaron hasta que reaparecieron los fantasmas en Brujas. Forbs culminó un contragolpe: el luso se plantó ante Wojciech Szczęsny y superó con facilidad al arquero polaco.

Los catalanes siguieron acechando el área rival. El francés Jules Koundé (27′) envió un balón al travesaño, mientras que Ferran (41′) erró de manera clamorosa un mano a mano con el portero belga.

Los jugadores del Brujas le pegaron un buen susto al equipo culé. AFP. (NICOLAS TUCAT/AFP)

Resultado agridulce para el Barcelona

Tras la reanudación, Yamal (52′) disparó directamente al arquero del equipo belga cuando estaba completamente solo, y Eric García (58′) golpeó el larguero con un zapatazo.

LEA MÁS: El Real Madrid se divierte ante el Valencia y se afianza en el liderato

Al final, en una jugada individual y tras una combinación con Fermín, Yamal logró introducir la pelota bajo los tres palos, pero el desánimo no tardó en hacerse presente de nuevo.

En el enésimo error de la zaga blaugrana, que seguía manteniendo la línea adelantada, Forbs batió a Szczęsny en un uno contra uno. El luso resolvió con una definición de vaselina efectiva para mandar el balón al fondo de las mallas.