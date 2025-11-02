El Real Madrid se divierte ante el Valencia y se afianza en el liderato

El Real Madrid mantuvo su paso firme como líder al imponerse este sábado por 4-0 al Valencia en el Santiago Bernabeú, consiguiendo su sexto triunfo seguido desde la debacle ante el Atlético de Madrid (5-2) a finales de setiembre.

El francés Kylian Mbappé (19′, 31′) puso al equipo blanco al frente, y los tantos de él se le sumaron los de Jude Bellingham (44′). En el último tramo del partido Álvaro Carreras (82′) cerró la goleada con un latigazo con su zurda.

Con la victoria, el Real Madrid se afianza en el liderato con 30 puntos, siete más que el Villarreal (2º), que ganó también este sábado al Rayo Vallecano (4-0) en La Cerámica, y ocho más que el Barcelona (3º) de manera provisional, a falta de que los catalanes se midan el domingo al Elche en Montjuic.

Kylian Mbappé anotó dos goles en el juego entre el Real Madrid y el Valencia. AFP. (OSCAR DEL POZO/AFP)

“Empezamos dinámicos, con mucha circulación y adelantándonos. Pudimos marcar más pero, en general, ha sido un partido redondo.

“Hoy (sábado) han salido muchas cosas bien, pero no queremos relajarnos. Queremos afrontar cada partido con la preparación mental necesaria”, dijo Xabi Alonso.

Reconciliación entre Vinícius y Xabi Alonso

Al cierre de la primera parte, el lateral Álvaro Carreras cayó derribado en el área, que el árbitro no dudó en sancionar y en una decisión inédita, Vinícius (45′), que viene de protagonizar un encontronazo con Xabi Alonso por sacarle antes de tiempo en el clásico el pasado fin de semana, se encargó de lanzar desde los once metros. Pero su disparo fue repelido por Julen Agirrezabala.

El técnico Xabi Alonso mantiene al Real Madrid en el primer lugar. AFP. (OSCAR DEL POZO/AFP)

La afición madridista, que no se creía la parada del cancerbero visitante, se olvidó pronto del error del brasileño gracias al gol de Bellingham (44′) tras crearse un espacio al borde del área para rematar ajustado al palo y lograr el tercero de la noche.

Vinícius, quien pidió perdón públicamente por su comportamiento, fue sustituido por Rodrygo (78′) también este partido, pero esta vez chocó la mano con Alonso en vez de irse al vestuario molesto, como ocurrió ante el Barça.