Escándalo en la Premier: jugador del Everton acaba expulsado por agredir a su compañero

Insólito, pero cierto, Manchester United y Everton se midieron este lunes en Old Trafford con una situación sumamente inusual, cuando Idrissa Gueye fue expulsado tras casi irse a los golpes con su propio compañero Michael Keane.

Gueye incluso le lanzó una bofetada a su compañero; hasta el arquero Jordan Pickford logró separarlos, y entre insultos de los dos, el silbatero le mostró la cartulina roja con el asombro de propios y extraños.

Pese a la expulsión, en apenas 13 minutos de partido, los dirigidos por David Moyes lograron abrir la cuenta a los 29 de juego, tras un golazo de media distancia de Kieran Dewsbury.

Idrissa Gueye fue expulsado por pelear con su propio compañero Michael Keane en el duelo entre Manchester United y Everton. (Facebook Fabrizio Romano/Facebook Fabrizio Romano)

En la segunda mitad, el Manchester United buscó por todos los medios alcanzar la paridad, pero el arco de Pickford parecía imposible de superar, pese a estar con un hombre menos desde los primeros minutos del compromiso.

Pese a jugar casi 80 minutos con uno menos, el Everton acabó saliendo airoso y victorioso 0-1 de Old Trafford, con escándalo incluido entre jugadores de su equipo.

El Manchester United se queda a mitad de tabla, en la décima casilla, con 18 unidades, mismos puntos a los que llegó el conjunto azul con este triunfo.

Arsenal comanda la tabla con 29 unidades, seis más que el segundo, Chelsea, y siete por delante del Manchester City.

El campeón, Liverpool, está en el lugar doce, con los mismos 18 puntos que su antagónico rival, pero con peor gol diferencia que el United.