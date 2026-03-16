Chelsea recibe millonaria sanción, pero esto será lo más grave del castigo

El Chelsea recibió este lunes una serie de sanciones tras una investigación relacionada con hechos ocurridos durante la gestión del empresario ruso Roman Abramovich, quien fue propietario del club entre 2003 y 2022.

Según los informes, entre 2011 y 2018 se realizaron pagos no revelados a través de empresas asociadas a la propiedad del club.

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Estos fondos habrían sido dirigidos a agentes, futbolistas y otras partes vinculadas a operaciones deportivas, lo que violó las normas financieras establecidas por la Premier League.

El Chelsea no podrá fichar jugadores durante un año. (BEN STANSALL/AFP)

Como consecuencia, el club deberá pagar una multa cercana a los 13 millones de dólares (más de seis mil millones de colones) y no podrá realizar fichajes en su primer equipo durante un año.

Problemas con el registro de jóvenes jugadores

La investigación también determinó que el club incumplió normas relacionadas con el registro y desarrollo de jóvenes futbolistas entre 2019 y 2022.

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Por este motivo, la institución deberá pagar una sanción adicional de aproximadamente 861 mil dólares (más de 400 millones de colones) y no podrá inscribir jugadores en sus fuerzas básicas, tanto en competiciones de la Premier League como de la English Football League (EFL). Además, deberá asumir los costos legales del proceso.

El contexto tras la venta del club

Las irregularidades salieron a la luz después de que Abramovich vendiera el club en 2022 al consorcio BlueCo, en medio de la presión internacional por su relación con la guerra en Ucrania.

A pesar de las sanciones, la Premier League tomó en cuenta que el Chelsea colaboró con la investigación, presentó pruebas y aceptó los cargos durante el proceso.