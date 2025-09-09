Deportes

Chepe Bomba anda apagado tras empate de Panamá, pero tiró un dardo a Honduras

Chepe Bomba no la está pasando bien tras el amargo empate de Panamá

Por Franklin Arroyo

Chepe Bomba, el polémico periodista panameño, famoso por sacar pecho por su Selección, anda bien calladito desde este lunes en la noche.

Chepe Bomba no la está pasando bien con su Selección. (La Nación/Tomado de redes sociales)

El periodista ha hecho pocos posteos luego del gris empate 1-1 de Panamá ante Guatemala, en condición de local.

José Miguel Domínguez suele hacer comentarios picantes cuando gana Panamá, pero también ha dado la cara en la derrota.

No obstante, en esa ocasión, solo ha hecho tres cortas publicaciones. Tampoco puede “rajar” mucho porque Panamá es tercera en su grupo, con dos puntos en dos partidos.

Los panas empataron con Surinam a cero goles de visita y este lunes ante Guatemala.

“Estoy Hundido… Como la H", fue uno de sus posteos, evidentemente mostrando su estado de ánimo, pero mandando el filazo a Honduras, que juega este martes ante Nicaragua, por el grupo C, donde está Costa Rica.

“Despertamos en octubre y noviembre o adiós Mundial. Muy en serio”, fue otro de las publicaciones en X.

El último que publicó fue: “El golpe ha sido duro. No puedo conciliar el sueño…“.

Chepe Bomba refleja bien el sentimiento panameño, de incredulidad, en una eliminatoria donde se veían con seis puntos en dos juegos, apenas tienen dos.

Periodista egresado de la Universidad Federada. Integra el equipo de Nuestro Tema de La Teja. Trabajó en el Periódico Al Día, corresponsal del diaro Marca para Centroamérica y editor de la revista TYT del Grupo Eka.

