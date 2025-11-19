Chepe Bomba fulmina a Costa Rica y nos sugiere a un entrenador en lugar del Piojo Herrera

José Miguel Domínguez, el conocido Chepe Bomba, siempre fue muy crítico con el fútbol de la Selección Nacional de Costa Rica, al punto que ganó mucha roncha con sus comentarios, sin embargo, acabó con Panamá en el mundial, y nosotros con las manos vacías.

Panamá estará en su segunda copa del mundo en el 2026, mientras que Costa Rica detuvo la cuenta en seis mundiales tras ser incapaz de superar un grupo con Honduras, Haití y Nicaragua, con haitianos y catrachos, superando en la tabla a los nuestros que ni para un repechaje nos alcanzó.

Chepe Bomba pese a la eliminación tica, nos comentó que se sintió mal por el pueblo costarricense tras no conseguir, siquiera, el pase a un repechaje intercontinental.

Chepe Bomba celebra la clasificación de Panamá al mundial. (José Miguel Domínguez/José Miguel Domínguez)

“Centroamérica ha perdido pegada, todos esperábamos que todos llegáramos a la copa del mundo, lastimosamente no se pudo. Hay una rivalidad en redes sociales. De parte del Chepe Bomba yo lloré por los hermanos centroamericanos, lo hice en mi pódcast” dijo el periodista canalero.

“Me dio mucha lástima por los hondureños y costarricenses que tenían la clasificación ahí, era para que uno fuera directo y otro al repechaje. Hace un mes hablábamos bien de ambos, de que el partido de ayer fuera una final pero acabó siendo un cementerio, en el partido no pasó absolutamente nada”, añadió.

Sobre el funcionamiento de Costa Rica, Chepe Bomba asegura que el fútbol de la selección es muy deficiente.

“Costa Rica es una sombra del recuerdo del 2014, ver a Costa Rica a mí me ayuda a dormir. Yo pongo un partido de Costa Rica y me da sueño, juegan mal, tienen que hacer un replanteamiento. Costa Rica tiene afición, plata, a Saprissa a Liga Deportiva Alajuelense, tienen mucha cantera, ocupan un cambio de juegos”, acotó.

Chepe propuso un técnico para revolucionar el fútbol de la Selección para el futuro, uno que según el periodista acaba contrato tras el mundial y que según sus fuentes, no seguiría tras la copa del mundo.

“Ocupan un Thomas Christensen, después que Thomas se vaya después del mundial, la Federación debería ir por él, que cambie el juego, que toque mejor la pelota, un fútbol alegre, eso es lo que ilusiona al pueblo”.

Ya no basta solo ganar con el Ticabus, hay que alegrar a la gente, ayer fue el Costa Rica de siempre, que no ha cambiado de Luis Suárez, fueron por Panamá a ese mundial”.

Keylor Navas no pudo evitar la eliminación de Costa Rica del mundial. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El panameño dio más nombres para que lleguen al banquillo de la tricolor. “Llevar a un Juan Carlos Osorio, o a un entrenador español que tenga buenas maneras y que les lleve al buen juego colectivo, que no aburran a la gente, hoy Costa Rica no merece absolutamente nada. Hoy Costa Rica merece lo que ha ganado, absolutamente nada”.

José Miguel fue claro en el tema de las ligas de cada país y lo que hacen en Panamá que considera le ayuda a la selección de su país con respecto a la liga tica que es más reconocida y superior.

“La liga de Panamá no compite, pero somos un país que exporta jugadores, no necesitamos una liga competitiva, seguiremos exportando, acá no se puede vivir del fútbol, entonces van al extranjero, se potencia por el técnico. Tenemos una gran generación, no es una varita mágica”.

“El pasaporte de Costa Rica pesa más que el de Panamá, y un agente ve si juega en Alajuelense, Saprissa o Herediano entonces cuestan más. El panameño debe hacer escalas, no va directamente como el costarricense”.

“Costa Rica lleva ventaja, pagan más, y lógicamente esto ayuda a que Panamá sea más barato para salir al exterior. Panamá es un Ajax centroamericano exportan y esperamos unos años, luego forman un gran equipo y venden de nuevo”.

El periodista le mandó un mensajito a todos esos aficionados que le deseaban el mal a la selección de Panamá.

Chepe Bomba le tiró duro a Costa Rica tras la eliminación del mundial. (La Nación/Tomado de redes sociales)

“Se los dije siempre, fui allá y se los dije, el libro de historia tiene que quedar guardado ahorita, no se vive de historia, es de presente. Tienen que aceptar de lo que está haciendo ‘Papamá’, respetar toda Centroamérica y apoyarnos, somos los únicos representantes de Centroamérica en el mundial. Si pueden arrodillarse ante Panamá, tienen que hacerlo”.

“Decían que Panamá es puro humo, que Panamá pechea, que esto, y ahí estamos en el mundial, y no se puede vivir toda la vida de historia, no le deseo el mal a nadie, pero espero que tanto Honduras como Costa Rica mejoren para el 2030, pero le deseo lo mejor a la gente de Costa Rica”.

El panameño le mandó un filazo a una de las figuras más queridas de la Tricolor. “Dejen de creer en Manfred Ugalde, no pongan su fe en Manfred, ni en técnicos que solo juegan para meterse atrás. Tienen que aceptar que en Centroamérica manda papá y ese es ‘Papamá’”, sentenció Chepe Bomba.