Chepe Bomba hizo un importante anuncio que interesará a muchos costarricenses

El popular Chepe Bomba está de vuelta para opinar del fútbol de Costa Rica y también para meterle polémica al fútbol tico y al de Panamá en las pantallas ticas.

Luego de dos meses de ausencia, el periodista está de vuelta en el programa El Mundialito, en el que promete polémica y opiniones certeras sobre el fútbol de clubes en Costa Rica y, por supuesto, todo lo relacionado con los canaleros.

Chepe Bomba está de vuelta en programa deportivo tico. (Kevin Guerrero/Kevin Guerrero)

“Para mí volver al Mundialito es volver a hablar del más grande de Centroamérica como Saprissa, darle seguimiento a la Liga de Naciones, a jugadores como Fidel Escobar, Manuel Morán, Newton, hablar de Alajuelense, Cartaginés y Herediano para ver cómo se comportan, también la Copa Centroamericana”, le dijo Chepe a La Teja.

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“Estuve dos meses por temas personales fuera, pero retorno con toda la fuerza para poner las cosas en su sitio y para que la gente entienda que Saprissa es el número uno, pero se lo tienen que ganar en la cancha; Chepe Bomba está para apoyar a Saprissa, pero no para ser mal papá, diremos lo bueno y malo”, agregó.

Si quiere ver al polémico periodista canalero, podrá verlo de lunes a jueves a las 6 de la tarde en el canal de YouTube de El Mundialito y a las 10:30 en Multimedios.