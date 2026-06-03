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Chepe Bomba hizo una impensada revelación sobre lo que quiere de Costa Rica y no tiene tanto que ver con fútbol

El periodista Chepe Bomba reveló que quiere una novia tica, pero con dos condiciones

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Por Eduardo Rodríguez

El periodista panameño Chepe Bomba está en Costa Rica y en el programa El Mundialito confesó que se podría hacer de una novia tica siempre y cuando cumplan dos condiciones.

A José Miguel Domínguez se le consultó sobre qué pasa si en esta visita a nuestro país se va enamorado y esto fue lo que contestó el polémico panameño.

Chepe Bomba
Chepe Bomba quiere una novia tica que sea morada (Chepe Bomba/Instagram)

“Lo primero es que sea morada, que sea del Saprissa, y lo segundo es que cocine bien porque probé el chifrijo”, dijo Chepe Bomba, quien por lo visto se enamoró del popular platillo nacional.

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El comunicador siempre ha demostrado un especial cariño por Saprissa y, de paso, para añadirle a su pasión morada, también un claro antimanudismo, ya que le encanta tirarle a Alajuelense.

Chepe está en el país para ser parte de los panelistas de El Mundialito, programa que se está realizando en el país de cara a la Copa del Mundo en la que los canaleros serán parte.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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