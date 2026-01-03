Deportes

Chófer de Anthony Joshua recibió pésimas noticias tras accidente mortal en Nigeria

Chófer de Anthony Joshua podría recibir duras consecuencias por accidente mortal en Nigeria

Por AFP

El conductor del auto en el que el boxeador británico Anthony Joshua tuvo un accidente en Nigeria, a principios de esta semana, quedó inculpado, anunció este viernes la policía del país africano.

Adeniyi Mobolaji Kayode, de 46 años, tendrá que responder a cuatro cargos tras ser acusado de “conducción peligrosa que provocó muerte”, “conducción sin permiso válido”, “conducción sin precaución ni atención que provocó daños corporales y materiales” y “conducción imprudente”, según explicó a la AFP Oluseyi Babaseyi, un portavoz del estado de Ogun, limítrofe con el estado de Lagos (sudoeste del país).

Anthony Joshua
La noticia del accidente de Anthony Joshua en Nigeria se llevó los titulares de los periódicos locales. (TOYIN ADEDOKUN/AFP)

Se aceptó además su liberación bajo fianza por cinco millones de nairas (casi 3.500 dólares).

LEA MÁS: Exboxeador Anthony Joshua recibe el alta médica tras accidente que cobró vidas

El lunes, Adeniyi Mobolaji Kayode conducía el carro en el que viajaba Anthony Joshua, excampeón de los pesos pesados de boxeo, y dos amigos y colaboradores, Latif Ayodele y Sina Ghami, en una autopista muy transitada entre Lagos e Ibadan.

Su vehículo golpeó con un camión que estaba detenido y el accidente provocó las muertes de Latif Ayodele y Sina Ghami, mientras que Anthony Joshua resultó herido leve.

Anthony Joshua
Anthony Joshua se está recuperando tras el accidente sufrido en Nigeria. (AFP/AFP)

El deportista fue conducido a un hospital de Lagos, donde ya recibió el alta.

Joshua, de 36 años, había sido noticia recientemente por su mediático combate del 19 de diciembre en Miami ante el youtuber estadounidense reconvertido a boxeador Jake Paul, en el que el británico ganó por nocaut en el sexto asalto.

Joshua desafió después de esa victoria a su compatriota Tyson Fury, también excampeón mundial de los pesos pesados, para un combate que podría tener lugar en 2026 en el Reino Unido.

