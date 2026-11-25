Christian Bolaños, asistente de la Selección Nacional, envió un contundente mensaje días después de los amistosos de Costa Rica ante Ecuador y Argentina.

Bola acompaña a Bryan Ruiz en la dirección técnica de la Sele, camino a la Copa del Mundo del 2030 y luego de caer estrepitosamente ante la Albiceleste (7-0), el exvolante del Deportivo Saprissa le pide a la afición paciencia y confiar en el proceso.

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Christian Bolaños, asistente técnico de la Selección Nacional. Foto: Instagram Christian Bolaños. (Foto: Instagram Christian Bolaños. /Foto: Instagram Christian Bolaños.)

“Esto apenas empieza”

El exjugador hizo un fuerte llamado a través de sus redes sociales:

“No es solo el inicio de un proceso. Es el inicio de una nueva ilusión. Dos partidos amistosos, mucho trabajo por delante y un grupo comprometido a mejorar y darlo todo por este país.

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“Tengan paciencia, tengan fe. Vamos a construir un equipo competitivo, un equipo que nos represente a todos. Esto apenas empieza. Y lo vamos a construir juntos. Vamos Costa Rica... Vamos Sele”.