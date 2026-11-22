Luego del durísimo golpe que recibió Bryan Ruiz como entrenador de la Selección Nacional el pasado martes con la goleada de 7-0 en Argentina, el timonel patrio liberó ese peso practicando deporte.

Ruiz publicó una historia en Instagram destacando la organización del evento. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Bryan publicó una historia en la que se le puede ver con familiares y otras personas en el Gran Maratón Costa Rica de este domingo 22 de noviembre.

La Comadreja compartió la imagen en su Instagram y destacó la organización del evento de atletismo.

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“Qué gran evento. Muchas felicidades Gran Maratón Costa Rica”, puso Bryan en la historia de su Instagram en la que demuestra que, pese a su retiro del fútbol profesional años atrás, se mantiene en buen estado físico.