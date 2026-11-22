Mariano Torres fue una de las figuras del Saprissa en la victoria clave de los morados este sábado en Pérez Zeledón para estar a un pasito de asegurar el primer puesto; sin embargo, el argentino tuvo una motivación extra para ese duelo.

Antes del partido del Monstruo en el sur, Boca se coronó campeón de la Copa Sudamericana luego de vencer al Atlético Mineiro por 2-0 y con ello rompió una racha de 18 años sin cetros internacionales.

Título de Boca motivó a Mariano. (Jonathan Jimenez Flores/jonathan Jimenez)

El jugador fue consultado sobre ese encuentro luego del triunfo saprissista en Pérez Zeledón y Torres no ocultó su alegría por el cetro de Boca.

“Fue un sábado feliz, contento porque todos saben que tengo amigos ahí y me tiene muy contento que les vaya bien, así que fue un sábado completo”, dijo Mariano sobre el triunfo de Boca en la final sobre Mineiro.

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El mediocampista de los morados comentó que de camino al encuentro ante Pérez Zeledón iba muy pendiente de la final de la Sudamericana.

“Sí, lo estaba siguiendo, ya faltaba poco para terminar y me puso muy feliz cuando vi que ya había terminado”, comentó el capitán del Saprissa en los micrófonos de Monumental.

Boca acabó con 18 años sin cetros internacionales. (LUIS ACOSTA/AFP)

Mariano tuvo un gran encuentro ante los generaleños en un partido que ganaron 1-3, resultado clave para aspirar al primer lugar del Apertura 2026.