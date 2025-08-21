Christian Sandoval dejó entre lágrimas programa de Teletica por la dura noticia que recibió

Christian Sandoval se mostró muy afectado cuando dio a conocer la noticia del fallecimiento del nieto de Leonel Jiménez. Instagram. (Instagram/Instagram)

El periodista Christian Sandoval dejó el programa de este jueves de “Teletica Deportes Radio”, al enterarse de una dolorosa noticia.

El comunicador estaba al aire con sus compañeros Gustavo López, Eduardo Castillo, Andrés González y el exjugador Rolando Fonseca cuando se enteró del fallecimiento de uno de los nietos de su colega y amigo Leonel Jiménez.

Sandoval no pudo contener el llanto y visiblemente afectado dio a conocer la lamentable noticia, pues es muy allegado a la familia.

“Tenemos que compartir una noticia que nos impacta, nos llena de mucho dolor, ustedes han sido testigos en múltiples oportunidades, porque lo ha dicho don Leonel Jiménez, como su hijo. El nieto de don Leonel, Eduardo tenía una situación lamentable, ha fallecido”; dijo el comunicador.

Minutos después de dar el anuncio, Tavo tomó el micrófono y también dio unas sentidas palabras.

“Estamos seguros de qué está en un lugar mejor, pero para los que quedan acá es un trance en el que hay que tener mucha humildad y agarrarse de la mano de Dios”, aseguró.

Una vez finalizado el mensaje de Tavo, Christian dejó el programa y los demás siguieron con el análisis, pues seguramente Sandoval no se encontraba en condiciones para continuar.

Tanto a él, como principalmente a la familia de don Leonel, les enviamos un abrazo solidario y nuestras condolencias en ese momento tan duro.

