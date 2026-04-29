Christian Sandoval despedaza a Alajuelense y lanza dura crítica sobre el reinado que le duró 4 meses

Christian Sandoval no se anduvo por las ramas y criticó fuertemente a Alajuelense, luego de quedar fuera de las semifinales del Clausura 2026.

El periodista y estadígrafo dio su opinión sobre el presente del equipo rojinegro, en el programa La Platea y no se guardó nada, a la hora de cuestionar el rendimiento de algunos jugadores y dejó claro, que la institución hizo un muy mal manejo de los casos de indisciplina de sus futbolistas.

“Quedó fuera la Liga Deportiva Alajuelense y pareciera que los males del pasado de la Liga Deportiva Alajuelense volvieron a acercarse al cuadro rojinegro. Cuatro meses apenas le duró a la Liga Deportiva Alajuelense su pequeño reinado en el fútbol de nuestro país como campeón nacional", comenzó diciendo Sando.

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A Christian Sandoval no le tembló el pulso para criticar a Alajuelense, por quedar fuera de las semifinales del Clausura 2026. Foto: tomada de Facebook. (Teletica Radio/Facebook)

El mensaje de Christian Sandoval

El periodista agregó:

“La Liga solo fue campeón en el 2020 y en el torneo último que se jugó en el mes de diciembre. Pero queda claro de que en la Liga Deportiva Alajuelense hubo una serie de errores que otra vez se cometieron, una serie de factores que parece hacer que los hechos del pasado, que las cosas que se habían parecido olvidar en el cuadro rojinegro, volvieron a hacerse presentes.

“En la Liga hubo muy malos manejos de las decisiones en los casos disciplinarios que estuvieron a la vista y paciencia de todos, que no fue que alguien los inventó, que no fue que alguien se lo sacó de la manga, sino que fue una situación que todos observamos y que en la Liga pareciera que no se manejó de la forma adecuada.

“Hubo muy poca exigencia hacia muchos de los jugadores del cuadro rojinegro, incluidos algunos de esos que estuvieron presentes en esos actos de indisciplina.

“Todo se justificó, siempre hubo una justificación en la Liga, nunca hubo una autocrítica. La Liga arrancó mal, y era que la Liga iba a estar a partir de la fecha siete en su mejor momento. La Liga arrancó mal, y fue el desgaste del torneo anterior.

Christian Sandoval no se guardó nada contra Alajuelense

“En la Liga le apostaron al bicampeonato. En la Liga contrataron jugadores para ser bicampeones nacionales. La Liga contrató a un jugador mexicano que para la órbita nuestra parecía un jugador muy competitivo, como lo fue Ángel Zaldívar. Al final su nivel fue muy bajo.

“La Liga contrató a Kenneth Vargas, que procedía del Herediano, un jugador seleccionado nacional, cuyas acciones fueron más comentadas por lo que hizo fuera del terreno de juego que por lo que hizo en la cancha, porque en la cancha su nivel no pesó.

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“La Liga nos sorprendió a todos con la contratación de un viajero en el tiempo, de un jugador que había debutado hace 10 años con la Liga y había jugado un partido, y lo volvieron a traer 10 años después a la Liga, procedente de un equipo de segunda división y donde no marcó mayor diferencia porque poco o nada fue lo que hizo durante el transcurso del campeonato".