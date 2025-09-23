Christian Sandoval le tiró como pocas veces se había animado a Hernán Medford

Hernán Medford fue muy criticado por Christian Sandoval por su actitud en conferencia de prensa. (La Nación/Cortesía: Herediano)

Christian Sandoval, director de Teletica Deportes Radio, tiró sin temor y de una manera dura a Hernán Medford tras su salida como entrenador del Herediano.

El comunicador estaba chiva con el técnico por la actitud que asumió el sábado en la conferencia de prensa del Team luego de la derrota ante Puntarenas FC, en la que se molestó con varias preguntas que le realizaron y les bajó el piso.

“Don Hernán tienen rasgos enormes de muy poca inteligencia emocional para contestar las preguntas, eso por esta parte y qué pena que don Hernán se vaya de esta manera, porque no sé cuándo lo volveremos a ver en un banquillo de fútbol de la primera división”.

“Esto es un golpe muy fuerte a la carrera de Hernán Medford en Costa Rica, no sé afuera, imagino que seguirá siendo un técnico que pueda ser cotizado. Medford evidenció el sábado inmadurez, poca inteligencia emocional, frustración y prepotencia. Imagino que traía un enojo dentro del camerino y lo explotó contra los medios de comunicación”, añadió.

Christian Sandoval le tiró bien duro a Hernán Medford.

Sandoval afirmó que Medford a sus adentros tiene que saber estuvo equivocado y le hizo un llamado a que reflexione y cambie sino quiere seguir llevándose golpes.