Pablo Guzmán y Osael Maroto se enfrentaron en tenso momento en televisión nacional

Pablo Guzmán señaló a Osael Maroto por el trabajo de Ignacio Hierro en el Fedefútbol (Marvin Caravaca)

Pablo Guzmán y Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, tuvieron un tenso momento este lunes en la entrevista que el dirigente dio en el programa 120 Minutos de radio Monumental.

El director del espacio matutino confrontó al jerarca sobre quién es la persona a la que Miguel “Piojo” Herrera da cuentas en lo deportivo, quién le puede jalar el aire, a lo que Osael indicó que se trata de Ignacio Hierro, director de Selecciones y ahí fue cuando Guzmán brincó.

El comunicador cuestionó los atestados y experiencia de Hierro para un cargo tan significativo, le tiró a Maroto sobre que con qué méritos lo habían nombrado y el dirigente no se le quedó callado.

“Yo ahora venía revisando datos de Ignacio Hierro y, con todo respeto, no encuentro un logro como director deportivo o algo así que sea extraordinario y hoy toda la parte deportiva de Costa Rica, de la Selección Nacional, el peso lo tiene este señor, yo creo que eso es preocupante.

“Estamos hablando que el Piojo Herrera se sienta con su compa Ignacio Hierro, y no lo digo de manera despectiva, porque son amigos, pero así es. ¿A ellos quién les pone el contrapeso?”, dijo Guzmán.

Osael Maroto fue confrotado con dureza por Pablo Guzmán en 120 Minutos. (Lilly Arce Robles.)

Al escuchar eso, Maroto le pidió a Guzmán un poquito de respeto para la trayectoria de Hierro, a quien le señaló que le estaba bajando feo el piso en una entrevista en la que le tiraron duro.

“Otra vez, Pablo, ya ponerse a discutir opiniones personales de cómo se toman las decisiones yo creo que no nos vamos a poner de acuerdo”, dijo Maroto.

“¿Pero el contrapeso quién lo hace?“, repreguntó Guzmán.

“El contrapeso es Ignacio, él es el contrapeso de Miguel Herrera en la parte deportiva. Ya si estás diciendo que a tu gusto no te parece que Ignacio Hierro sea el gerente deportivo porque para vos no tiene los logros suficientes, pues para nosotros cuando se analizó el perfil nos llenó el ojo al Comité Ejecutivo, por su experiencia en Pachuca, Chile, en la Federación Méxicana, en equipos en México, alguien que creemos tiene un buen perfil para el puesto. Más allá si te gusta o no, en eso no tengo nada qué discutir”, respondió Osael.

Ignacio Hierro es el director deportivo de la Fedefútbol desde hace un año. (Rafael Pacheco Granados)

Ante la respuesta, Pablo le dijo que no se trata de un tema de gustos, sino que cuando algo no está bien se toman decisiones y que no minimiza el trabajo de Ignacio, sino que sus resultados no lo acompañan.

“Sí, sí lo hiciste, sí lo estás desmeritando, dijiste que era muy malo”, lo interrumpió Osael.

“No, no muy malo, pero yo busco los resultados y dígame a dónde como gerente o director deportivo ha sido un éxito”, siguió Guzmán en el intercambio.

Al final Osael dijo que hay que definir la palabra éxito y defendió al currículo de Hierro, mientras que Guzmán fue enfático en su idea, que habría tener costarricenses que también vigilen el trabajo de ambos mexicanos, en el que hasta le sugirió a Jafet Soto como miembro del Comité Ejecutivo.