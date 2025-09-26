Christian Sandoval y Gustavo López quedaron sin habla con la insólita salida de un compañero

A Gustavo López y Christian Sandoval les ganó la risa al aire este jueves en Teletica Radio. Twitter.

Gustavo López es un periodista que se ha hecho famoso por sus salidas y pachos al aire, pero el que vivió este jueves en Teletica Deportes Radio con sus compañeros lo dejó sin habla.

Resulta que en el programa estaban hablando sobre las mascotas para la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 y le preguntó a sus compañeros que si el Mundial fuera en Costa Rica que mascota pondrían, Christian Sandoval y Andrés González rápidamente dijeron: un perezozo.

Adrián Méndez fue el que sorprendió y dejó mudos a sus compas al decir ‘Un ganso’, lo que hizo que Tavo y Sandoval no aguantaran la risa y se quedaran sin poder hablar por la risa, mientras que Méndez trataba de defender su idea diciendo “Un ganso con un pañuelo típico”.

Christian no pudo con la risa y se tuvo que tapar la cara por lo que escuchó, mientras que Tavo al rato ya solo pudo decir. “Mae, no, no, es que yo hago la pregunta bien” y le volvió a ganar la risa, en un momento qe por lo menos sirvió para vacilar por un rato.

