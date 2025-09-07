Gustavo López responde a página nicaragüense que lo llamó gay

Una página nicaragüense, llamada El Nicatv, hizo un meme de Gustavo López, donde trató al comunicador costarricense de gay y le agregó una frase.

Gustavo López, página el nicatv (Facebook /Facebook)

“Periodista gay de Costa Rica compara la grama del estadio de fútbol de Nicaragua, con un paste de lavar trastes”, fue la leyenda que agregaron a una foto del comunicador, donde enseñaba una esponja de lavar platos (un paste).

La publicación estaba llena de comentarios pero La Teja consultó directamente a Tavo López, qué opinaba al respecto.

“No se por qué intentan agraviarme con decir que soy gay, no lo soy, pero si lo fuera, no es nada insultante, ni retrógrado o prohibido, es solo una condición. Lo lamento por la población gay, que sigan utilizando ese término para insultar, ellos merecen el mismo respeto de todos”, dijo López, muy tranquilo.

Además, añadió lo siguiente.

“Esas cosas no me fastidian, solo las recibo, las leo y si me sirven para crecer lo tomo y sino lo dejo a un ladito”, dijo.

Con esta respuesta, Tavo dejó claro que su manera de enfrentar las burlas es con serenidad y respeto, sin caer en provocaciones.