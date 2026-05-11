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Clausura 2026 de la Liga de Ascenso tiene a su primer finalista

Jicaral Sercoba aseguró su espacio para disputar la final del torneo de Clausura 2026 de la Liga de Ascenso

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Por Yenci Aguilar Arroyo

La Liga de Ascenso ya tiene a su primer finalista del torneo de Clausura 2026. Se trata de Jicaral Sercoba, quienes vencieron a Quepos Cambute, en un duelo de alto impacto, que se llevó a cabo en el estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña.

Este domingo, los equipos porteños se enfrentaron en el segundo partido de las semifinales de la segunda división y fue el argentino Danilo Pimpinati quien le dio la victoria a los peninsulares, al marcar los 3 goles con los que los jicaraleños triunfaron contra los quepeños.

Quepos se adelantó en el marcador, con un tanto de Daniel Díaz, a los 6 minutos, pero en la segunda parte aparecería el sudamericano para hacer el triplete que le aseguró a Jicaral su pase a la final. Los goles de Danilo llegaron a los minutos 60, 92 y 95.

Danilo Pimpinati Jicaral Sercoba Anotó triplete en la semifinal del Torneo Clausura 2026 ante Quepos Cambute. Geleador de la Liga de Ascenso con 22 anotaciones 10 de mayo del 2026 Facebook de Jicaral Sercoba
Danilo Pimpinati fue el anotador de los 3 goles de Jicaral Sercoba. Foto: Facebook Jicaral. (Facebook de Jicaral Sercoba/La Nación)

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En el juego de ida, Quepos sacó la victoria por la mínima, por lo que la serie finalizó con un marcador global de 3-2.

A esperar rival

Ahora, los jicaraleños deberán esperar al vencedor de la serie entre Escorpiones de Belén e Inter San Carlos, para enfrentar la final del presente campeonato.

Este juego será el lunes 11 de mayo, a las 7 de la noche. En el primer partido, que se llevó a cabo en Ciudad Quesada, el duelo cerró sin goles.

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En este momento, Inter San Carlos, dirigido por Douglas Sequeira cerró como campeón del Apertura 2025, por lo que tiene un espacio asegurado en la gran final.

Si saca la serie ante Escorpiones y derrota a Jicaral en la fase final, llega de forma directa a la primera división.

Danilo Pimpinati Jicaral Sercoba Anotó triplete en la semifinal del Torneo Clausura 2026 ante Quepos Cambute. Geleador de la Liga de Ascenso con 22 anotaciones 10 de mayo del 2026 Facebook de Jicaral Sercoba
Jicaral Sercoba disputará la final del Clausura 2026 de la Liga de Ascenso. Foto: Facebook Jicaral. (Facebook de Jicaral Sercoba/La Nación)
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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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