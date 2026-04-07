Club nacional está de luto tras triste pérdida

El Sporting FC confirmó que atraviesa un momento de profundo pesar tras el fallecimiento del padre de su gerente general, Gustavo Chinchilla.

La noticia fue compartida a través de sus canales oficiales, donde expresaron solidaridad con la familia.

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“Sporting lamenta profundamente el fallecimiento del señor Álvaro Chinchilla Corrales, padre de don Gustavo Chinchilla, gerente general de nuestra institución. Le enviamos todo nuestro apoyo y le expresamos nuestro más sentido pésame a toda su familia”, escribieron.

Este fue el mensaje compartido por Sporting FC. (Sporting FC/Instagram)

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Reacciones y muestras de apoyo

El anuncio generó múltiples reacciones entre aficionados, quienes se sumaron a los mensajes de condolencias en este momento difícil.

Desde La Teja le enviamos nuestras condolencias a don Gustavo y a su familia en este duro momento.