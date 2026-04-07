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Club nacional está de luto tras triste pérdida

Sporting FC confirma el fallecimiento del padre de su gerente general

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

El Sporting FC confirmó que atraviesa un momento de profundo pesar tras el fallecimiento del padre de su gerente general, Gustavo Chinchilla.

La noticia fue compartida a través de sus canales oficiales, donde expresaron solidaridad con la familia.

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“Sporting lamenta profundamente el fallecimiento del señor Álvaro Chinchilla Corrales, padre de don Gustavo Chinchilla, gerente general de nuestra institución. Le enviamos todo nuestro apoyo y le expresamos nuestro más sentido pésame a toda su familia”, escribieron.

Este fue el mensaje compartido por Sporting FC.
Este fue el mensaje compartido por Sporting FC. (Sporting FC/Instagram)

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Reacciones y muestras de apoyo

El anuncio generó múltiples reacciones entre aficionados, quienes se sumaron a los mensajes de condolencias en este momento difícil.

Desde La Teja le enviamos nuestras condolencias a don Gustavo y a su familia en este duro momento.

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Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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