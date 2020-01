“En lo personal no me da tranquilidad, Saprissa tiene la obligación como equipo grande de ganar y ganar cada año, si no se logra es un fracaso, más en la actualidad que vemos que la afición responde siempre y la directiva no invierte como debería en el equipo, cuando son evidentes las debilidades en ciertas líneas, yo en vez de tranquilidad, tengo preocupación”, señaló el fiebre morado, Alberto Zamora.