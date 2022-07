Comentarista Mónica Malavassi tiene una nueva razón para sonreír

La comentarista Mónica Malavassi está esperando su segundo hijo. Instagram.

La cigüeña visitó de nuevo a la familia de la comentarista Mónica Malavassi y la exdelantera está esperando su segundo hijo.

La también basquetbolista está que no se cambia por la buena nueva y dijo que su familia y su esposo, José Luis Rodríguez, la están chineando montones.

“Todos están muy contentos, es una bendición que la familia asume y con una ilusión muy grande”.

“Mi esposo está muy contento, él estaba esperando hace rato este segundo bebé, pero el que está más feliz es mi hijo mayor, quien hace tiempo pedía un hermanito o hermanita”, afirmó.

[ Deportista, comentarista, mamá, empresaria: Mónica Malavassi es una mujer todoterreno ]

Malavassi contó que tiene 10 semanas de gestación y este nuevo embarazo ha sido muy diferente al de su hijo mayor, Teo, quien cumplió este martes 3 añitos.

“Me siento muy bien, la pancita ya se me salió y con mi primer hijo duró mucho en que se me viera y por eso creo que puede ser una niña”.

“Con Teo casi no tuve achaques, en cambio con este bebé he sentido náuseas, mareos, he tenido mucho sueño y por dicha, en mi trabajo, en la Escuela Amadita, tuve 3 semanas de vacaciones y pasé los peores días en la casa”, afirmó.

La comentarista ya tiene un bebé, Teo, quien este martes cumplió 3 añitos. Instagram.

Frutas y pupusas

Mónica aseguró que el lunes tuvo una cita con su ginecóloga y todo va puras tejas. En estas semanas casi no ha tenido antojos, sin embargo, tuvo que correr para quitase uno.

“Un día me fui de mi casa hasta San Rafael de Coronado a buscar unas pupusas y también de vez en cuando me antojo de frutas, que me gustan mucho”.

“Estamos cuidándonos, la doctora nos dijo que todo va bien y a final de semana sabremos si es niño o niña”, dijo.

[ Costa Rica palpita a cien días de organizar los Juegos Centroamericanos 2022 ]

La empresaria comentó que su hermana Paula, quien será la madrina de este bebé, sabrá de primera el sexo de la criaturita y harán un cafecito para la revelación del sexo.

“Todavía no tenemos nombres, nos gustan pequeños, porque los apellidos son grandes (Rodríguez Malavassi), entonces queremos saber primero el sexo del bebé”, añadió.