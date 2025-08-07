Deportes

¿Cometió falta Kenner Gutiérrez cuando anotó el gol del triunfo de Puntarenas FC a Herediano?

El gol de Puntarenas generó reclamos del Herediano, esta es la decisión del análisis del VAR

Por Franklin Arroyo

Kenner Gutiérrez anotó el gol del triunfo de Puntarenas sobre Herediano, el sábado 2 de agosto, al minuto 90.

Puntarenas derrota 2-0 a Herediano, en el estadio Carlos Alvarado. Facebook PFC.
Puntarenas se jugó un partidazo y le ganó al bicampeón en su propia casa. (PFC/PFC)

La jugada fue dada por gol por el árbitro Josué Ugalde, pero se revisó en el VAR por una posible falta de Gutiérrez sobre Brian Rubio.

La revisión determinó que la acción fue lícita y que el gol porteño estuvo correcto, pues el contacto que, si se dio, fue mínimo.

“Yo veo que apenas le pone las manos, él salta, brinca y se deja caer”, se oye decir en los audios del video. “Josué está describiendo exactamente lo que vio”, afirman en el VAR.

Luego le informan a Ugalde que su decisión fue correcta y el gol fue válido.

Franklin Arroyo

Franklin Arroyo

Periodista egresado de la Universidad Federada. Integra el equipo de Nuestro Tema de La Teja. Trabajó en el Periódico Al Día, corresponsal del diaro Marca para Centroamérica y editor de la revista TYT del Grupo Eka.

