¿Cometió falta Kenner Gutiérrez cuando anotó el gol del triunfo de Puntarenas FC a Herediano?

Kenner Gutiérrez anotó el gol del triunfo de Puntarenas sobre Herediano, el sábado 2 de agosto, al minuto 90.

Puntarenas se jugó un partidazo y le ganó al bicampeón en su propia casa. (PFC/PFC)

La jugada fue dada por gol por el árbitro Josué Ugalde, pero se revisó en el VAR por una posible falta de Gutiérrez sobre Brian Rubio.

La revisión determinó que la acción fue lícita y que el gol porteño estuvo correcto, pues el contacto que, si se dio, fue mínimo.

“Yo veo que apenas le pone las manos, él salta, brinca y se deja caer”, se oye decir en los audios del video. “Josué está describiendo exactamente lo que vio”, afirman en el VAR.

Luego le informan a Ugalde que su decisión fue correcta y el gol fue válido.