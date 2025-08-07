(Video) VAR cometió un error en el partido Alajuelense vs Guadalupe y no se imagina a quién perjudicó

El VAR sigue dictando sentencia en jugadas polémicas que se dan en el torneo nacional.

Alajuelense ganó de forma agónica, pese a un error que perjudicó a la Liga. (Albert Marín/Albert Marín)

En la jornada del fin de semana, el análisis de las decisiones arbitrales determinó un error en el partido Alajuelense vs. Guadalupe, que ganaron los manudos 1 a 0.

LEA MÁS: Adivinen, ¿quién dirigirá a Herediano contra Alajuelense en el partido del domingo?

Fue en una jugada casi al cierre del encuentro, donde Anthony Hernández se le escapó a un defensor que lo derribó fuera del área. El árbitro Juan Gabriel Calderón decidió amonestar a David Herrera.

No obstante, el VAR invitó a Calderón a ver la jugada por una potencial falta de expulsión, tras frenar una jugada con posibilidades de gol.

LEA MÁS: El VAR mete menos la cuchara en los partidos, pero los árbitros siguen pintados

El central vio la jugada y mantuvo la decisión. “Considero que el jugador número 8, Sergio Núñez, tiene la probabilidad de cerrar en ese momento, de cerrar ese espacio”, dijo el juez central.

Análisis VAR, Alajuelense vs Guadalupe

LEA MÁS: Primera bronca del campeonato con el VAR, ¿qué pasó?

En el análisis se indica que esa decisión fue errada, por lo tanto, Herrera debió ser expulsado.