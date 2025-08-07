Deportes

(Video) VAR cometió un error en el partido Alajuelense vs Guadalupe y no se imagina a quién perjudicó

El árbitro Juan Gabriel Calderón se equivocó en una acción

Por Franklin Arroyo

El VAR sigue dictando sentencia en jugadas polémicas que se dan en el torneo nacional.

03 de agosto del 2025. Estadio Alejandro Morera Soto. 18:00 hrs. Jornada 2 del Torneo de Apertura 2025 del Campeonato Nacional de fútbol de Primera División. La Liga Deportiva Alajuelense (LDA) enfrenta como local al Guadalupe F.C. En la foto: Ambiente previo al juego, directores técnicos Oscar Ramírez y Fernando Palomeque, acciones del juego. Foto: Albert Marín.
Alajuelense ganó de forma agónica, pese a un error que perjudicó a la Liga. (Albert Marín/Albert Marín)

En la jornada del fin de semana, el análisis de las decisiones arbitrales determinó un error en el partido Alajuelense vs. Guadalupe, que ganaron los manudos 1 a 0.

Fue en una jugada casi al cierre del encuentro, donde Anthony Hernández se le escapó a un defensor que lo derribó fuera del área. El árbitro Juan Gabriel Calderón decidió amonestar a David Herrera.

No obstante, el VAR invitó a Calderón a ver la jugada por una potencial falta de expulsión, tras frenar una jugada con posibilidades de gol.

El central vio la jugada y mantuvo la decisión. “Considero que el jugador número 8, Sergio Núñez, tiene la probabilidad de cerrar en ese momento, de cerrar ese espacio”, dijo el juez central.

Análisis VAR, Alajuelense vs Guadalupe

En el análisis se indica que esa decisión fue errada, por lo tanto, Herrera debió ser expulsado.

Franklin Arroyo

Franklin Arroyo

Periodista egresado de la Universidad Federada. Integra el equipo de Nuestro Tema de La Teja. Trabajó en el Periódico Al Día, corresponsal del diaro Marca para Centroamérica y editor de la revista TYT del Grupo Eka.

