Comité Disciplinario impone dura sanción a Fernando Palomeque por romper puerta de vidrio

El romper una puerta de vidrio en el estadio Edgardo Baltodano, el sábado anterior le salió bien caro al técnico de Guadalupe FC, Fernando Palomeque.

Este miércoles, el Comité Disciplinario dio a conocer la sanción que recibió el entrenador mexicano, que después del incidente con la estructura del estadio guanacasteco fue expulsado durante el juego ante Liberia.

Recordemos que Palomeque rompió una puerta de vidrio, cuando intentó ingresar al estadio liberiano y la misma se mantenía cerrada.

Fernando Palomeque, técnico de Guadalupe FC rompió una puerta de vidrio del estadio de Liberia. Captura de pantalla. ( Captura de pantalla. /Captura de pantalla.)

La sanción de Fernando Palomeque

Eso estableció el Disciplinario con el entrenador:

“Sancionar al director técnico Fernando Palomeque Díaz con 5 partidos de suspensión y una multa de ₡450 mil desglosado en:

“2 partidos de suspensión y una multa de ₡250 mil de conformidad con el artículo 37 inciso 4) al ser la primera vez que produce daños a instalaciones deportivas de cualquier club contrario.

“3 partidos de suspensión y una multa de ₡200 mil de conformidad con lo establecido en el artículo 38 inciso 1), al ser la primera vez que es expulsado por insultar, provocar, ofender o amenazar a un adversario".