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Con un récord histórico, la Real Sociedad da la sorpresa y se deja la Copa del Rey sobre el Atlético de Madrid

La Real Sociedad se adueñó del título de la Copa del Rey tras vencer en penales al Atlético de Madrid con el gol más rápido en la historia de las finales de dicha competencia

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Por Eduardo Rodríguez

Con apenas 14 segundos de partido, Ander Barrenetxea anotó el gol más rápido en la historia de las finales de la Copa del Rey. Este tanto tempranero ante el Atlético de Madrid encaminó a la Real Sociedad hacia el título y marcó un hito en los juegos definitivos del torneo.

El conjunto del Cholo venía de dar la campanada luego de avanzar a semifinales de Champions League tras eliminar al Barcelona, rival al que también dejó en el camino en la instancia anterior de la Copa del Rey, no obstante y pese al empate de Ademola Lookman a los 19, no podrían levantar el título.

El gol más rápido en la historia de las finales de Copa del Rey se marcó a los 14 segundos
El gol más rápido en la historia de las finales de Copa del Rey se marcó a los 14 segundos (Prensa Real Sociedad/Prensa Real Sociedad)

La Real se puso nuevamente adelante en la cuenta cuando, por medio de un penal en el cierre de la etapa inicial, Mikel Oyarzabal puso el 2-1.

En el tramo final del compromiso fue Julián Álvarez el autor del empate a dos que alargó la final hasta los lanzamientos de penal, ya que en el tiempo extra no pasó mayor cosa.

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En la tanda de penales, el Atlético de Madrid tuvo como villanos a dos de sus figuras: Alexander Sorloth y Julián Álvarez. Ambos fallaron los primeros cobros, un error que le pasó factura a los de Simeone.

Pese a que Juan Musso logró detener un disparo de la Real Sociedad, los donostiarras se impusieron 3-4 para dejarse el título de Copa y el récord del gol más rápido en la historia de las finales.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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