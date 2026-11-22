Fue una remontada agónica cuando todo parecía perdido para el conjunto de Grecia que derrotó 2-1 al Sarchí de Joseph Joseph, presidente de la Liga Deportiva Alajuelense.

El presidente manudo es el propietario de Sarchí, proyecto que ayuda a foguear a algunas figuras jóvenes de la Liga; sin embargo, el presi de Alajuela se muestra muy ilusionado con la llegada a semifinales de la segunda división del mencionado club.

Grecia remontó sobre la hora ante Sarchí en la ida de semifinales. (Captura Redes/Captura Redes)

Todo iba bien en la ida de las semifinales, ya que Sarchí dominaba, pero sin lograr traducirlo al marcador, hasta que Luis González marcó el primer gol a los 70 minutos, lo que provocó la explosión de los aficionados en el estadio.

Los locales tenían una ventaja corta importante, pero en los minutos finales se le cayó el castillo de naipes al conjunto de Sarchí, cuando en primera instancia los empató Grecia por intermedio de Andrey Ugalde a los 85 minutos.

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El golpe para los locales fue duro, pero más aún cuando, casi de inmediato, los griegos de nuevo lograron batir la portería de Sarchí para poner el 1-2 por intermedio de Kevin Blandón y así llevarse la ventaja en el estadio Eliécer Pérez Conejo.

La vuelta de esta serie por el boleto a la final del Apertura de la Segunda División se jugará el próximo domingo en el estadio de Puente Piedra, a las 4 de la tarde donde el Sarchí de Joseph Joseph buscará la remontada para lograr el cetro.

“Fuimos de menos a más, planteamos un partido inteligente; esto es de 180 minutos, pero gracias a Dios pudimos sacar el partido; son tres puntos importantísimos”, señaló Andrey Ugalde uno de los anotadores, en FUTV, tras el encuentro, por el triunfo como visitantes.