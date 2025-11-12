Deportes

Concacaf estará muy atenta a tres partidos que se jugarán a miles de kilómetros con miras al mundial

Integrantes de repechaje de FIFA se definen este jueves o martes

Por Sergio Alvarado

Este jueves arrancarán las series para definir a los clasificados al Repechaje Intercontinental de la FIFA, cuando en Asia y África se disputen tres partidos que determinarán el futuro de seis selecciones de ambos continentes.

En Asia, Emiratos Árabes Unidos e Irak pelearán por un cupo, mientras que en África cuatro selecciones jugarán un torneo relámpago para meterse al repechaje al que ya están clasificados Bolivia por Conmebol y Nueva Caledonia por Oceanía.

Tras definir los clasificados de estas confederaciones, solo faltarán los de Concacaf, los cuales se sabrán hasta el próximo martes, los cuales corresponden a los dos mejores segundos en la fase de grupos que se disputa.

LEA MÁS: Así se jugarán las eliminatorias de Concacaf esta semana: Costa Rica enfrenta a Haití y Guatemala recibe a Panamá

Iraq
Nigeria sueña con llegar a la Copa del Mundo, pero primero debe llegar al repechaje mundiialista. (YASSER AL-ZAYYAT/AFP)

Repechaje asiático: Emiratos Árabes Unidos e Irak van por el sueño mundialista

Emiratos Árabes Unidos e Irak disputarán el boleto de Asia, para entrar al Repechaje Intercontinental, cuyo rival se conocerá en un sorteo previo al sorteo del Mundial 2026, el 5 de diciembre de 2025.

Fechas - Repechaje Asiático

Jueves 13 de noviembre: Emiratos Árabes Unidos vs. Irak

Martes 18 de noviembre: Irak vs. Emiratos Árabes Unidos

LEA MÁS: Presidente de la Federación Nicaragüense manda mensaje que ilusiona a Costa Rica

África define a su representante al repechaje

Football: Coupe d'Afrique des nations f�minine au Maroc
Nigeria busca un lugar en el repechaje mundialista. (ABDEL MAJID BZIOUAT/AFP)

La última selección africana que aspire a conseguir el boleto al Mundial 2026 se realizará mediante un pequeño torneo donde primero habrá semifinales y luego una final. El que saque adelante estas series será el representante del continente negro.

Fechas - Repechaje Africano

Jueves 13 de noviembre: Nigeria vs. Gabón / Camerún vs. RD Congo

Martes 18 de noviembre: Ganadores de semifinales

Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

