Conocida periodista tica se robó el corazón de un mundialista panameño

El amor anda en el aire entre la periodista costarricense Francesca Chinchilla y el seleccionado panameño Edgardo Fariña, luego que este miércoles ella confirmara en sus redes la relación que sostiene con el jugador.

La conocida periodista costarricense, que ha pasado por diversos medios de comunicación confirmó este miércoles lo enamorada que está de uno de las más figuras importantes del equipo de Thomas Christiansen.

LEA MÁS: Fidel Escobar sigue de malas y cometió otra pifia que le costó un gol a la Selección de Panamá

“Con el corazón lleno y mucho por agradecer”, publicó junto a unos fotos en el estadio Rommel Fernández en Panamá con la camiseta número 5 del jugador de FK Khimki de la Liga Premier de Rusia.

El futbolista también luce muy enamorado, tal como reaccionó en la publicación de su novia, con quien tendría unos meses de relación ya.

Recordemos que en su momento, la comunicadora fue pareja del morado Orlando Sinclair con quien tuvo una hija, aunque ya se corazón pareciera estar en Panamá.

LEA MÁS: (Video) Tomás Rodríguez anotó con la Selección de Panamá en amistoso de despedida

La periodista costarricense Francesca Chinchilla es la novia del seleccionado panameño Edgardo Fariña (Tomada de Instagram/Tomada de Instagram)

La periodista costarricense Francesca Chinchilla es la novia del seleccionado panameño Edgardo Fariña (Tomada de Instagram/Tomada de Instagram)