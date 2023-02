Conozca a la intérprete de lengua de señas que está en las conferencias de prensa de Saprissa

Dayanna Zúñiga es la intérprete de lengua de señas para el Deportivo Saprissa. Foto: Acontecer morado.

Desde hace más de medio año, Dayanna Zúñiga se encarga de interpretarle a la población sorda del país las conferencias de prensa del Deportivo Saprissa.

Zíñiga es intérprete de lengua de señas, trabaja para la organización Lesco por Costa Rica y, para cumplir su importante labor, se queda hasta después de todos los partidos que juega el Monstruo como local para interpretar lo que los técnicos tienen que decir.

Esta vecina de Dulce Nombre de Coronado aprendió la lengua de señas desde los 6 años y ya más grande estudió interpretación y considera que lo que hace es un paso muy grande hacia la inclusión.

“Me satisface ser un instrumento para que se visualice una necesidad para un sector de la población, sus derechos y que hayan espacios más inclusivos”. — Dayanna Zúñiga, intérprete de lengua de señas.

“Comenzamos el año pasado en las finales del campeonato, en donde hay mucho público. Al verme en televisión, las personas sordas me escribían, porque les parecía excelente que estuviera ahí y había mucho movimiento en redes sociales.

“La gente me decía ‘gracias’, porque interpreto lo que pasa después de los partidos y eso tiene mucho impacto dentro de la población sorda”, afirmó.

Sus inicios

Dayanna se involucró en la lengua de señas desde que era una niña.

Desde hace más de 50 años, su familia asiste a la Iglesia TBT (Templo Bautista de Tibás) y fue su mamá Mirna la primera en conocer la lengua de señas.

“Cuando mi mamá estaba pequeña, iba a la iglesia y ahí hay un grupo para personas sordas y conoció la lengua de señas desde muy pequeña.

“A mí papá lo conoció en la iglesia, se casaron y ella estudió para ser intérprete, mi papá aprendió de forma empírica y ambos comenzaron a trabajar juntos”, recordó.

Dayanna toda la vida se ha relacionado con personas sordas y gracias a su formación fue contactada por Lesco por Costa Rica para ayudar en las conferencias de prensa del campeón nacional.

“Yo trabajo como intérprete en otras actividades, pero lo principal es ayudar en las conferencias de prensa.

“Ha sido una experiencia muy bonita, porque Saprissa quiso asumir este reto y no sabíamos qué tan productivo podría ser y gracias a Lesco por Costa Rica se hizo ver que ayudaría mucho y así fue” destacó.

Dayanna es aficionada al Sapri, o sea, con lo que hace ayuda y lo disfruta. Cortesia.

Satisfacción

Pero, ¿cómo se organiza Dayanna para darlo todo al finalizar cada mejenga?

Ella ve el primer tiempo en su casa, con su esposo Pablo y su hijo Rubén. Toda la familia es muy saprissista.

Mientras termina el primer tiempo se alista y cuando inicia el segundo se va al estadio Saprissa. Allá debe estar media hora antes de que finalice el partido y, cuando llega, se instala en el área de conferencias de prensa y se acomoda para empezar su trabajo.

“Esto, más que un trabajo, es una pasión y es tener también un cariño por el equipo, he conocido a algunos de los jugadores y todos son muy amables y todo el equipo de Saprissa me hace sentir como en casa, son personas muy atentas, pese a que no trabajo directamente con ellos”, afirmó.

Ya en la conferencia, Dayanna debe estar muy concentrada para llevar el mensaje de cada entrenador lo más correcto posible.

Para la intérprete, lo que más le gusta es llevar el mensaje del técnico Jeaustin Campos. Prensa Saprissa.

Ella se pone pilas para memorizar lo que dice Jeaustin Campos y el técnico rival, lo que hace, en sus propias palabras, requiere de un gran trabajo físico y mental.

“Saprissa siempre está muy anuente a colaborar con lo que necesita el intérprete, para brindarle el espacio de conferencias de prensa y también quieren ser más inclusivos.

“Por ejemplo, el año pasado, en la Semana Internacional de las Personas Sordas, Saprissa abrió un espacio para que personas sordas fueran al estadio y yo los acompañé. Se hizo un concurso por redes sociales, eso fue un boom y se escogieron a los ganadores de forma aleatoria y el día que fuimos me di cuenta de que muchos no habían ido al estadio”, recordó.

La intérprete contó lo que más le gusta de su trabajo.

“Me motiva mucho, porque mi mensaje llegará después del partido y muchas personas se quedan esperando hasta las 10 de la noche para entender lo que están diciendo los entrenadores.

“Me satisface ser un instrumento para que se visualice una necesidad para un sector de la población, sus derechos y que hayan espacios más inclusivos”, agregó.