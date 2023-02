Exjugador del Saprissa tomó una de las mejores decisiones de su vida

Óscar Carballo es un joven costarricense que juega en el fútbol universitario de los Estados Unidos. Cortesía.

En el 2020, el extremo izquierdo Óscar Carballo tomó la que, quizás, hoy considera una de las mejores decisiones de su vida.

El muchacho de 24 años y quien se formó en las ligas menores del Saprissa decidió hacer maletas para jugar fuera de Costa Rica, pero con la posibilidad de estudiar una carrera gracias a una beca.

Carballo sabía que llegar al primer equipo morado era más que difícil y luego de jugar en la extinta UCR y de participar en algunos microciclos de la Selección en categorías sub-15, sub-17 y sub-20 reconoció que lo mejor era buscar alternativas en otras latitudes.

Hoy, este muchacho estudia en la John Brown University, una universidad que se localiza en Arkansas, Estados Unidos y está a poco de finalizar sus estudios en Construction management (Gestión en construcción), una carrera que desarrolla herramientas para la planificación y diseño de un proyecto de construcción, desde su inicio hasta el final y que tiene mucho pegue en el país norteamericano.

Una reina de belleza es la dueña del corazón de un joven delantero del Saprissa

“Cuando me iba a venir a Estados Unidos, muchos de mis amigos del fútbol me dijeron que para qué iba a ir allá, que el fútbol es malo, me criticaron en ese aspecto, pero yo lo veía como una oportunidad y hoy algunos ni están ni en primera división y me dicen que ojalá hubieran tenido el chance que tuve yo”, comentó el muchacho, vecino de Hatillo.

Pero no solo Óscar se ha visto beneficiado con estas becas, a la fecha, otros muchachos, exjugadores del Monstruo, también han tenido la oportunidad de viajar y estudiar y para agosto tres exmorados también cumplirán el deseo de seguir jugando y estudiando al mismo tiempo.

Se tratan de Atim Roper, Emmanuel Pérez y Luis Obando, quienes se unirán a los ticos que ya están en distintas universidades.

El tico ha ganado dos veces el campeonato universitario con el equipo de la John Brown University. Cortesía.

Madurez

Óscar comentó que él tuvo la oportunidad de escoger la carrera y la beca que lleva es del 100 por ciento, por lo que al año la universidad invierte en él unos $45 mil (unos ¢27 millones), dinero que no podría invertir su familia en su educación. El muchacho es el menor de seis hermanos.

“Los primeros meses acá eran difíciles porque ya tenía dominio del inglés, pero escucharlo todo el día es diferente y además, me vine solo, entonces era conocer una nueva cultura, el estar alejado de la familia, pero ya uno logra acostumbrarse.

“Además, en Costa Rica solo me dedicaba al fútbol, acá además de estudiar, trabajo en la universidad, en el gimnasio y mi día va terminando a altas horas de la noche, pero me siento feliz porque ya este año concluyo mi carrera y es muy probable que salga con trabajo, es una carrera que va en aumento”, afirmó con orgullo.

4 años contempla la beca universitaria.

A Óscar la suerte le sonríe y desde que llegó al equipo de la John Brown University ha cosechado logros a nivel individual y colectivo. El tico juega en el torneo universitario de ese país y ganó dos veces el campenato universitario.

También fue declarado novato del año, jugador del año, en una ocasión le dieron el MVP (jugador más valioso) de la universidad y también se ganó el premio All American dos veces. Este último honra a los estudiantes-atletas que han tenido un buen desempeño académico mientras compiten regularmente por su institución.

“Ahora me siento muy bien acá, tengo amigos, tengo mi vida, he madurado bastante como persona, como deportista, el conocer distintas culturas me ha ayudado a comprender mejor el mundo y cuando me voy de vacaciones a Costa Rica estoy deseando devolverme (dijo entre risas), aunque mi familia se pone triste de estar tan lejos, pero me apoyan muchísimo”, dijo.

Óscar desea finalizar sus estudios para trabajar y seguir viviendo en Estados Unidos. Cortesía.

¿Cuál es la rutina de este estudiante - atleta?, preguntamos.

“Usualmente, por la mañana y tarde tenemos clases, a las 4 p.m. hay entrenamiento y luego cenamos y me dedico a hacer trabajos.

“También trabajo en la tarde, voy al gimnasio a verificar que quienes puedan entrar sean estudiantes o personal de la universidad y eso me lo pagan, con eso me ayudo por si quiero salir un día o algo así, pero siempre tengo libre solo los domingos y el torneo inicia en agosto”, manifestó.

Ayuda

Alfonso Méndez es el enlace entre los jugadores y las universidades. Él también estudió en Arkansas y hace unos años estaba en un entrenamiento y un entrenador le pidió un jugador tico y así comenzó la travesía.

“Hemos ayudado a nueve muchachos, cinco de ellos son exjugadores del Saprissa. En octubre, conversamos con Juan Carlos Rojas, presidente del Saprissa, para darle seguimiento a lo que estábamos haciendo y ahora nos ayudan a seleccionar a los jugadores que se podrían beneficiar.

Panameño Fidel Escobar demuestra otro de sus talentos en la cancha

“Hay una problemática en el fútbol y es que decenas de muchachos no llegan a primera división y se preguntan qué hacer y con esto les ayudamos a mantenerse activos en el fútbol y de paso, con la beca logran sacar una carrera”, explicó.

Méndez agregó que este año irán 10 muchachos y en este momento hay 45 universidades de Estados Unidos que desean ver los perfiles de los jugadores.