Conozca al único tico que ya tiene garantizado un lugar en Catar 2022

El teléfono del árbitro asistente Juan Carlos Mora empezó a sonar y a recibir mensajes a lo loco este jueves desde las 6 de la mañana, cuando revisó a ver de qué se trataba tanta cosa, vio la gran noticia, fue seleccionado por FIFA para estar en el Mundial de Catar 2022.

Además de sentir una alegría muy grande por cumplir una meta, a la mente se le vinieron muchos sentimientos que lo llevaron hasta las lágrimas, pues recordó cuando tenía 14 años y le aseguró a su papá, también llamado Juan Carlos Mora, que él llegaría a estar como árbitro en un mundial, tal como ya lo había logrado en Rusia 2018, también de asistente.

Don Juan Carlos falleció hace seis meses, fue una persona indispensable para que su hijo pudiera tener una carrera tanto en el arbitraje como a nivel profesional, por eso él dedica todo esto a él.

Mora puede alardear que de momento es el único costarricense que estará en los terrenos de juego de Catar. La selección de Costa Rica aún tiene que pulsear un pasito más.

“Él siempre me acompañó, cuando yo iniciaba iba de árbitro en tercera división, no sé, a El Roble de Alajuela, al Cacao o San Rafael de Heredia y yo con 14 años, él llegaba por mí, siempre estuvo ahí, igual que mi mamá, por lo que es una dedicación muy especial a ellos”, comentó.

Este vecino de Cinco Esquinas de Carrizal de Alajuela, recuerda que cuando tomó la decisión de ser árbitro, su tata al principio tuvo un poco de dudas, porque como buen mejenguero, sabe que a los réferis a veces no les va muy bien, pero una vez que lo convenció tuvo su apoyo incondicional.

“Yo llegué y le dije a mi papá, ‘quiero ser árbitro’ y él me decía que no, pues sabía lo que era estar mejengueando y que alguien intentara agredirlos, porque diay, es algo que pasa, por eso no quería.

“Un día don Gerardo Lobo, de la Asociación de árbitros de Alajuela me dijo que iniciaría un curso para árbitros, que quería entrar, al final mi mamá (María Leticia Araya) lo convenció. Yo tenía 14 años, estaba en el colegio, tenía que estudiar, sacar buenas notas y hacerlo bien como árbitro, yo tenía esta meta”, recordó.

La zona en la que vive Mora no es de muy fácil acceso, cuando iniciaba y su papá no podía llevarlo le tocaba irse en buses con horarios muy separados, había uno a las 5:00 a.m, otro a las 7:30 a.m los domingos, no era muy sencillo, pero siempre llegó a tiempo a poner orden en los partidos.

Este jueves, cuando dio declaraciones a los medios en su tono de voz y expresión se notaba el orgullo que sentía principalmente al recordar a su viejito. En unas tarjetas de árbitro lleva la foto de él como recuerdo.

“Este jueves ya estaba en el trabajo a las 6:45 a.m., lo primero que hice fue que vi el teléfono y ahí estaba conmigo mi padrino, que es hermano de mi papá, y le dije ‘Emilio, voy al mundial’, lo abracé y lloré con él, no tanto por la noticia del mundial, sino por dedicárselo a mi papá que es algo que siempre le dije, es algo por lo que siempre me he preparado y que gracias a Dios se dio”.

Juan Carlos es sicólogo, pero trabaja como administrador en una empresa familiar de repuestos para autos, “Importada de repuestos JYR” en Alajuela.

“Estar ahí es como la única forma de poder llevar esta carrera de arbitraje bien, tener un trabajo que sea propio o un jefe que le ayude a uno en el ir y venir, porque no es fácil.

“Yo hablé con mi papá y cuando ingresé a FIFA en el 2015 le dije que si me daba la oportunidad de trabajar con él en el negocio, para poder llevar las dos cosas de la mano, me dijo que por supuesto, entonces ahí llevo años trabajando y que estábamos juntos todos los días”, recordó.

Buena carrera

Cuando Mora consiguió su gafete FIFA para poder pitar internacionalmente, su carrera ha ido creciendo a pasos agigantados hasta llegar a dos mundiales menores y uno mayor.

“El mundial sub-17 en Chile fue mi primer mundial, ese año entré a FIFA y me dieron la oportunidad y llegamos a la final junto a Ricardo Montero, yo fui línea y Ricardo cuarto árbitro. Luego en el mundial sub-17 de la India (2017), allí estuvimos en el partido por el tercer lugar.

“Yo tuve la gran bendición de estar en Rusia 2018, allí estuve en el partido Suecia - Corea del Sur con Joel Aguilar como central (salvadoreño). Ahora posiblemente estaré en la terna con Mario Escobar de Guatemala, pero hay que estar preparados porque de repente puede ser que te toque trabajar con árbitros de Emiratos Árabes Unidos o Japón, todo puede pasar”, comentó.

Con la idea firme de representar al referato tico de la mejor forma, Juan Carlos viajará a Catar con la ilusión de un oficio que lo ha llevado ya muy largo, así como se lo prometió a su tata hace tiempo.