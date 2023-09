Coordinador arbitral reconoció cuál es el club más perjudicado por los réferis en el Apertura 2023

Los árbitros han cometido más tortas contra San Carlos. (Jose Cordero)

En el fútbol de Costa Rica todos los equipos se quejan que los silbateros los perjudican, que les han echado el rey en una u otra jugada y se van a quejar con la Comisión de Arbitraje de turno o con quien esté a cargo, pero pocas veces se reconocen esos errores.

Este jueves, Jeffry Solís, coordinador arbitral, rompió con lo acostumbrado y en un conversatorio que tuvo con medios de comunicación sí se ánimo a reconocer cuál equipo ha sido el más perjudicado en el Apertura 2023, lo que generó sorpresa en muchos, es la Asociación Deportiva San Carlos.

En una discusión sobre las tortas de los árbitros y que se equivocan para todos lados, el encargado de los réferis en ausencia de la comisión reconoció que a los Toros del Norte los han fregado más, a diferencia de la percepción que puedan tener otros.

Juan Ulloa de Teletica Deportes afirmó que para su criterio, San Carlos ha sido el más perjudicado y Solís le respondió, “sí, correcto, estamos viendo lo mismo entonces”.

De inmediato, eso sí, se apresuró a aclarar que han habido situaciones en las que han beneficiado a los Toros como un gol que Rigo Prendas le anuló a Cartaginés en el Carlos Ugalde o un tanto que anotó Wílmer Azofeifa que venía de una falta.

“Es muy fácil para un equipo decir, no me pitaron una falta, un penal, me expulsaron mal a un jugador y yo los escucho, pero también les digo que me traigan lo otro (cuando son beneficiados con un error) pero no para hacer una comparación que no tiene sentido, sino para poder hablar con los árbitros de qué pasa y el porqué”, comentó.

Jeffry Solís afirma que los equipos no se pueden esconder detrás de los errores arbitrales para reconocer derrotas. (Jose Cordero)

¿Cuál ha sido el equipo más beneficiado por los árbitros? Era la otra pregunta del millón, la cual le hicimos a Solís, pero en esa sí se no mojó a decirla al comentar que tendría que analizar los datos.

“Tendría que sentarme a ver toda la información porque sí la tenemos, sí podría decirlo y qué han hecho los árbitros, pero no para ver cuál ha sido más perjudicado o beneficiado, no debería darse ese uso, sino para ver adonde estamos fallando más.

“Será lo mismo si es un error en contra de Saprissa, San Carlos o Guanacasteca o de Sporting, es un error, yo no veo el equipo, sino el error, cuando nosotros tomamos esos números no vemos si para X, Y o Z, sino cuál es el error y por qué se da”, comentó.

Jeffry explicó que ellos incluso le mandan un reporte mensual a los equipos con los errores a favor y en contra en cada jornada y la explicación de qué sucedió, pero ese tipo de cosas los clubes no suelen revelarlas para no colorearse con las jugadas que los favorecieron.

Espera acciones

Luis Carlos Chacón (izquierda) espera que las situaciones arbitrales no sean porque hay algo en contra de su San Carlos. Foto: Prensa San Carlos

Luis Carlos Chacón, presidente de San Carlos, agradeció la sinceridad de Solís en el tema, algo de lo que ellos han hablado muchas veces, pero más allá de reconocer el error, lo que quisiera es ver qué esas acciones no se sigan repitiendo, aunque mucha fe no tiene de ver un cambio.

“Ha sido doloroso dejar puntos en el camino por los errores que continuamente suceden, ayer ante Herediano nuevamente nos afectan con no pitar un penal claro sobre McDonald, que es tan penal, como el que le pitaron a Heredia.

“Sigo pensando que son errores humanos, no adrede, al menos quisiera pensar que no es que tienen nada contra San Carlos y que son falta de una capacitación más agresiva de la estructura arbitral de Costa Rica. Hemos sido respetuosos de sus decisiones, pero ha sido algo muy repetitivo en muchos partidos que todo es contra San Carlos”, comentó.

Los Toros se han visto perjudicados en las visitas a los tres equipos grandes este torneo. Ante Alajuelense en el Morera Soto les anularon un gol válido, ante Saprissa en la Cueva, Javon East anotó en posición prohibida en el Torneo de Copa y ante Herediano en el Colleya, el penal de McDonald.

“Yo los felicito que lo reconozcan, pero yo quiero ver plasmado eso en la cancha, porque ya es muchísimo, que no solo lo digan. Yo aplaudo que lo digan, pero si eso no se ve en la cancha, de nada vale y casi que estoy seguro que nos van a seguir afectando, a veces uno piensa que esto no es una casualidad. Nosotros no ocupamos que nos regalen nada, pero lo que ha pasado con San Carlos ha sido muy injusto”, comentó.

Los Toros esperan que los saquen pronto de un primer lugar que no quieren para poder acercarse al que realmente sí les gustaría estar.