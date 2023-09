Encargado de arbitraje le responde a Juan Carlos Rojas con un ejemplo que lo deja muy mal parado

Juan Carlos Rojas es miembro del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol, que tiene el área integral que tanto critica. (Jose Cordero)

Jeffry Solís, coordinador arbitral, le respondió de manera directa al presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas, por las quejas que realizó el jerarca morado sobre el arbitraje.

¿Es cierto que miden diferente al Saprissa y si los árbitros se equivocan a su favor hablan de más? Para el representante de los silbateros la respuesta fue contundente.

“Eso es un punto que yo respeto, pero prefiero no opinar, así como usted puede decir que somos muy malos lo respeto y si dice que somos muy buenos, también lo respeto, yo lo que hago es trabajar con los árbitros en cancha y en aula y con base en eso es que tomamos decisiones.

“A ninguno (equipos) se mide diferente, tenemos árbitros que hacen muy bien las cosas, otros que hacen bien las cosas y otros que se equivocan y que se equivocan para uno y para otro, con un fuera de juego o con un penal, no podría decirle que se está midiendo diferente a alguien, que no es así.

“Si sentamos acá a todos los que se han quejado por un error en contra, todos van a levantar la mano, pero espero que también levanten la mano cuando tienen un error a favor también, porque todos deberían levantar la mano también”, comentó.

LEA MÁS: Juan Carlos Rojas explotó sobre las polémicas arbitrales que rodean al Saprissa

En su cuenta en X, antes llamada Twitter, el presi morado pasa tirando filazos y varias veces le han señalado que si es miembro del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol, podría también trabajar por iniciar esos cambios dado que puede ver los trabajos de los silbateros de cerca.

“No voy a visualizar alguien porque habla de arbitraje sin ser árbitro, todos hablamos de cuál técnico merece nuestra selección y cuál no y cuál árbitro es mejor y peor. Yo no voy a puntualizar a hablar de gente porque ese no es mi rol, sino trabajar con los árbitros, hacer trabajos de campo, charlas y esa línea adonde todos tomemos las mejores decisiones”, añadió.

Las palabras de Rojas que armaron la polémica fueron las siguientes: “A Saprissa se le mide diferente y eso es irrefutable. Errores arbitrales abundan, y no pasa a más cuando es a favor de otros equipos. No se hace alharaca. Si el error es a favor de Saprissa, sea claro o sea dudoso el error, hay ‘crisis nacional’, consume redes y programas deportivos. Es así, es la realidad, hay que aceptarlo”.