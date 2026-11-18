La Selección Nacional de Fútbol para Amputados está lista para buscar el pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo, que se lleva a cabo en México.

Este miércoles se medirá ante la Selección de Brasil, en el partido correspondiente a los octavos de final.

La mejenga será a las 12 p.m. y se podrá ver por FUTV.

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La Selección Nacional de Fútbol para Amputados jugará los octavos de final ante Brasil este miércoles. Foto: Instagram. (Instagram: Selección Costarricense de Fútbol de Amputados/Instagram: Selección Costarricense de Fútbol de Amputados)

Ilusionados

Harold Villalobos, técnico de la Selección Nacional, dijo a La Teja que el grupo está muy motivado y confía en hacer un buen papel ante los sudamericanos.

“Estamos muy motivados y confiamos en que nos va a ir muy bien”, dijo.

Costa Rica selló el pase a la segunda etapa del Mundial, el domingo pasado, al empatar 1-1 contra Inglaterra. El sábado cayó 2-1 en el debut ante Polonia.

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Los ticos aseguraron el pase a octavos al conseguir los tres puntos en el partido ante Irán porque el combinado asiático no participó en la Copa del Mundo.