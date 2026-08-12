Costa Rica hace historia en el medallero de Karate en la VI America’s Cup en Panamá

La delegación de Costa Rica de Karate hizo historia en la Vi America’s Cup disputada en Panamá, arransado con las medallas de dicha competencia.

La Federación Karate de Contacto en un comunicado de prensa externó su gran orgullo informando sobre dicha gesta por parte de los ticos.

Delegación costarricense de la organización World So Kyokushin : sensei Luis Diego Girald, Fiorella Drew, Luis Diego Calvo, sensei Jeffrey Chung y el senpai Edward Drew. (cortes/Cortesía)

Los ticos se lucieron en la VI America’s Cup 2026 de la Organización Kyokushin Union celebrada los días 7, 8 y 9 de agosto en la majestuosa Arena Roberto Durán de la Ciudad de Panamá.

“El evento, que reunió a los mejores exponentes de todo el continente y contó con la presencia de altos maestros japoneses, fue testigo de cómo el talento costarricense dominó los podios en múltiples categorías”, expresó la La Federación Karate de Contacto en un comunicado de prensa.

“En una muestra de unidad y nivel técnico inigualable organizaciones nacionales como Kyokushin Kenbukai, WSK, TEIWAZ/SHINDOKAI, KWF e IFK defendieron la bandera tricolor , sumando una lluvia de medallas y demostrando que el karate de contacto en Costa Rica se encuentra en la élite continental”, agregaron.

Parte de la delegación de la Selección Nacional de Karate kyokushin Kenbukai a su llegada a Panamá. (cortes)

Estos son los karatecas que nos dejaron en alto.

IFK Costa Rica

* Jonathan González: 1er lugar elite avanzado (+85 kgs).

Oro WSK Costa Rica

* Fiorella Drew: 1er lugar (Categoría juvenil 14 años).

* Jeffrey Chung: 1er lugar (Categoría élite menos de 85 kg).

* Diego Calvo: 3er lugar (Categoría élite más de 85 kg).

* Manfred Bucher: 3er lugar (Categoría más de 85 kg, Master).

KWF Costa Rica

La delegación de Costa Rica de Karate hizo historia en la Vi America´s Cup disputada en Panamá, arransado con las medallas de dicha competencia. (cortes/Cortesía)

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* María José Alvarado: Campeona - 1er lugar en Katas y 1er lugar en Kumite (Niñas 10 años avanzadas).

* Sara Raines: Campeona - 1er lugar (Juvenil 14-15 avanzadas).

* Ignacio Araya: Subcampeón - 2do lugar (Niños 7-8 años principiantes).

* Emma Cañas: Subcampeona - 2do lugar (Niñas 11-12 años avanzadas).

* Kaleb Boza: Subcampeón - 2do lugar (Juveniles 16-17 años principiantes).

* Leonardo Corrales: Subcampeón - 2do lugar (Katas adultos 8 Kyu).

* Lucas Araya: 3er lugar (Niños 11-12 años avanzados).

TEIWAZ / SHINDOKAI Costa Rica

* Nicolás Fontana: 1er lugar (10-11 años / -45k

* Kevin Andrés Villalobos Zamora: 1er lugar (8-9 años / -40k).

* Valentín Oroño Nuñez: 1er lugar (8-9 años /-35K).

* Máximo Contreras Sánchez: 2do lugar (12-13 años /-50k).

* Sebastian Castro Cordero: 2do lugar (10-11 años /-40k).

* Daniel Muñoz Berrocal: 2do lugar (4-5 años / -25k).

* Orlando Díaz Castillo: 3er lugar (6-7 años / -30k).

Kyokushin Kenbukai Costa Rica

* Madisson García: 1er lugar.

* Ameliè Bortolotti: 2do lugar.

* Gael Vega: 3er lugar.

* Natalia Paniagua: 3er lugar.

* Javier Cordoba: 3er lugar en Kata y 3er lugar en Kumite.

También brillaron, pero no lograron el podio: Catrin Baethge, Santiago Fernández Zamora, Mateo Gutiérrez Otárola, Saúl Rojas Piedra y Brandon Gabriel Quesada Alonso, Emily Murillo Guido, Horacio Contreras Sánchez, Antonio Zúñiga André, Emma Murillo Guido, Jimena Badilla, Jean Carlo Jimenez , Clarissa Cordero, Gabriel Robles, Andres Vargas.

La delegación de Costa Rica de Karate hizo historia en la Vi America´s Cup disputada en Panamá, arransado con las medallas de dicha competencia. (cortes)

Reconocimiento al arbitraje costarricense

En el karate los jueces son muy importantes y los árbitros ticos también se lucieron.

* Silvia Berríos: Fukushin Kumite y Kata Elite.

* Alejandro Sevilla: Fukushin Kata y Kumite.

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* Melissa Guevara (SHINDOKAI): Fukushin Kumite y Kata.

* Diego Gutiérrez (SHINDOKAI): Fukushin Kumite.



