La Selección Nacional de Fútbol para Amputados cayó ante Brasil este miércoles en el juego de octavos de final de la Copa del Mundo.

Los muchachos, dirigidos por Harold Villalobos, cayeron por un marcador de 4-1, lo que les imposibilitó seguir con vida en el Mundial que se disputa en San Juan de los Lagos, Jalisco, México.

Era la segunda Copa del Mundo para los ticos. La primera participación de los nacionales se llevó a cabo en México en 2018 a través de una invitación.

La Selección Nacional de Fútbol para Amputados cayó 4-1 ante Brasil, en el juego de octavos de final de la Copa del Mundo. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

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Además, los muchachos han jugado cinco ediciones de la Copa Uncaf, donde lograron un subcampeonato y en las últimas dos ediciones Costa Rica quedó campeona y actualmente es bicampeona.

El camino

Costa Rica estuvo en el grupo D en donde compartió con Polonia, Inglaterra e Irán.

Costa Rica selló el pase a la segunda etapa del Mundial, el domingo pasado, al empatar 1-1 con Inglaterra. El sábado cayó 2-1 en el debut ante Polonia.

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Los ticos aseguraron el pase a octavos al conseguir los tres puntos en el partido ante Irán porque el combinado asiático no participó en la Copa del Mundo.