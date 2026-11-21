La Selección Sub-17 de Costa Rica debuta este sábado en la Copa del Mundo Catar 2026.

Los muchachos, dirigidos por Randall Azofeifa iniciarán su camino en la cita mundialista, ante Tanzania, en la Aspire Zone, conocida como la Ciudad Deportiva de Doha, la capital del país catarí.

Costa Rica se coloca en el grupo I, en el que se medirá a Tanzania, República de Irlanda y Brasil. En total, competirán 48 selecciones.

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La Selección Nacional Sub-17 debutará este sábado en la Copa del Mundo, al enfrentar a Tanzania. Foto: prensa FCRF. (Prensa FCRF/Prensa FCRF)

¿Dónde ver los partidos de la Selección Sub-17?

El partido entre Costa Rica y Tanzania dará inicio a las 7 de la mañana, hora tica.

En televisión abierta se podrá ver por la pantalla de canal 7, además estará disponible en la aplicación TD+.

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El segundo duelo de los ticos será el martes 24 de noviembre, cuando la Sele se mida a la República de Irlanda, a partir de las 6:30 a.m.

La primera fase se cerrará el viernes 27 de noviembre, a las 8 a.m., cuando Costa Rica se enfrente a Brasil.