Crece la tensión por la escogencia de la sede para la Finalissima entre Argentina y España

La Finalissima entre Argentina y España aún no tiene estadio confirmado, luego de que se descartara por completo el estadio Lusail, de Catar. La incertidumbre por la escogencia de la sede de este encuentro aumentó en las últimas horas, debido al interés de una de las partes de hacerlo en Europa.

Medios españoles como el AS y El País informaron que el partido podría disputarse en el Santiago Bernabéu de Madrid, sin embargo, hasta ahora, ni UEFA ni Conmebol confirmaron esa posibilidad. Aun así, reportes desde España señalan que la capital española gana fuerza.

“La UEFA considera que Madrid y el Bernabéu son las mejores alternativas europeas”, señaló AS.

Aún ho hay humo blanco sobre la sede de la Finalissima entre Argentina y España, que se jugará el 27 de marzo. Foto: AFP. (LUIS ROBAYO/AFP)

Argentina dice no

Este jueves, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Claudio Fabián Tapia informó que pretende trasladar la sede al estadio Monumental de Núñez, la casa del River Plate.

“Nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la final se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental”, afirmó el “Chiqui” Tapia.

La Selección de España llega a este encuentro, luego de ganar la Eurocopa del 2024. Foto: AFP. (CESAR MANSO/AFP)

Último antecedente

De acuerdo con el medio Infobae, la última vez en que se enfrentaron Argentina y España en el estadio Monumental fue en setiembre del 2010, cuando el seleccionado europeo vino como campeón defensor de la Copa del Mundo a disputar un amistoso al país: la Albiceleste se impuso por 4-1 con tantos de Sergio Agüero, Carlos Tévez, Gonzalo Higuaín y Lionel Messi.

“El historial entre argentinos y españoles contabiliza en total 14 cruces con 6 victorias por lado y 2 empates. La última vez que se vieron las caras fue en un encuentro preparatorio para Rusia 2018 con un contundente triunfo español por 6-1 en el Estadio Metropolitano, casa del Atlético Madrid”, destacó el medio argentino.