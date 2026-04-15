Cristian Gamboa contó cuál equipo mostró interés en traerlo de vuelta al fútbol nacional

Cristian Gamboa vino al país ahora que, tras un exitoso paso por el fútbol europeo, colgó los tacos.

El lateral derecho exmundialista de Costa Rica confesó si durante su carrera, en algún momento, tanto el Deportivo Saprissa como Liga Deportiva Alajuelense lo buscaron para ficharlo.

Gamboa reveló que solo de Liberia estuvo cerca de volver antes de su retiro (Fotografía: Municipal Liberia/La Nación)

“Respeto a las dos instituciones, son las más grandes del país, pero ya creo que el fútbol mío no era el que todo mundo se imagina o piensa; no me buscaron directamente, el único que me buscó fue Municipal Liberia, hablé con Wálter Chévez, que era gerente deportivo”, aseguró en Tigo el exjugador nacional.

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Ante la consulta del motivo por el que no se dio su llegada a los pamperos: “Ya en mi cabeza estaba en paz con el fútbol, siempre quise dejar el fútbol y no que el fútbol me deje”, contó sobre su retiro y no llegada al club de sus amores.