Deportes

Cristian Gamboa contó cuál equipo mostró interés en traerlo de vuelta al fútbol nacional

El lateral nacional Cristian Gamboa vino al país y reveló cuál equipo del fútbol nacional estuvo interesado en ficharlo realmente

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

Cristian Gamboa vino al país ahora que, tras un exitoso paso por el fútbol europeo, colgó los tacos.

El lateral derecho exmundialista de Costa Rica confesó si durante su carrera, en algún momento, tanto el Deportivo Saprissa como Liga Deportiva Alajuelense lo buscaron para ficharlo.

Municipal Liberia vs. San Carlos Torneo Clausura 2026 Abner Hubson 6 de marzo del 2026 Fotografía: Municipal Liberia
Gamboa reveló que solo de Liberia estuvo cerca de volver antes de su retiro (Fotografía: Municipal Liberia/La Nación)

Respeto a las dos instituciones, son las más grandes del país, pero ya creo que el fútbol mío no era el que todo mundo se imagina o piensa; no me buscaron directamente, el único que me buscó fue Municipal Liberia, hablé con Wálter Chévez, que era gerente deportivo”, aseguró en Tigo el exjugador nacional.

LEA MÁS: Chepe Bomba durísimo con Tomás Rodríguez y con muchas dudas sobre Fidel Escobar de cara al Mundial

Ante la consulta del motivo por el que no se dio su llegada a los pamperos: “Ya en mi cabeza estaba en paz con el fútbol, siempre quise dejar el fútbol y no que el fútbol me deje”, contó sobre su retiro y no llegada al club de sus amores.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
LiberiaCristian GamboaAlajuelenseSaprissa
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.