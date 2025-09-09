Cristiano Ronaldo caza a un guatemalteco en récord mundial y acrecienta su leyenda

Cristiano Ronaldo anotó un gol este martes en la eliminatoria mundialista y alcanzó otro récord, aunque de momento deba compartirlo.

Ronaldo marcó el segundo gol, en la victoria de Portugal, 3 a 2 ante Hungría, jugando como visitante, y llegó a 39 anotaciones en eliminatorias, igual que los que alcanzó el exgoleador de Guatemala, Carlos el “Pescadito” Ruiz.

Barnabás Varga abrió la cuenta para los locales, al minuto 21, pero Bernardo Silva empató al 36.

El Bicho puso en ventaja a los portugueses, a los 58, de penal, pero los húngaros empataron al 84, otra vez con Varga.

El gol del triunfo fue obra de João Cancelo al 86.

Cristiano Ronaldo aprovechó una mano de Hungría para anotar de penal al minuto 58, poner el 1-2 y llegar a 943 goles en su carrera, 141 con la selección lusa.

El chapín Carlos “Pescadito” Ruiz dejó esa marca desde el 6 de setiembre del 2016, cuando le marcó cinco goles a San Vicente y las Granadinas.

Ahora, Cristiano empata este récord mundial y tiene cuatro partidos más para superarlo, los cuales jugará con Portugal en el mes de octubre y noviembre, salvo alguna lesión que lo saque de ambas convocatorias.

