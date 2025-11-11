Deportes

Cristiano Ronaldo pone fecha a su retiro y confirma el final de una era en el fútbol

Cristiano Ronaldo puso fecha a su adiós. El astro portugués confirmó que su último Mundialserá el del 2026

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

El delantero de Portugal, Cristiano Ronaldo, habló sobre su retiro del fútbol y que el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 será su último como jugador profesional.

El astro portugués es actualmente jugador del Al Nassr de Arabia Saudita, y pese a que se mantiene vigente en cuanto al tema del gol, el Bicho cumplirá 41 años en el próximo mes de febrero.

“Me retiraré pronto. Lo di todo por el fútbol en los últimos 25 años. Probablemente en uno o dos años. Seguro que este será mi último mundial, sin duda. Estoy disfrutando mucho del momento”, comentó CR7 en su más reciente entrevista con Becky Anderson de CNN.

Cristiano Ronaldo anticipa su retiro y se prepara para una etapa centrada en su familia y nuevas pasiones
Cristiano Ronaldo anticipa su retiro del fútbol. (Archivo/Archivo)

Cristiano viene de anotar, antes de la fecha FIFA, con su club en el fútbol árabe. Un tanto contra el Neom SC, en el triunfo de 1-3 para su club, actualmente líder de la liga de Arabia Saudita, y otros dos más en la victoria sobre Al Fayha.

La Selección Nacional de Portugal, con Cristiano como capitán, se enfrentará a Irlanda el jueves y ante Armenia el fin de semana por la eliminatoria de la UEFA.

LEA MÁS: Estas son las leyendas del Real Madrid y Barcelona que jugarían en Costa Rica

Portugal es líder de su grupo con diez unidades, seguido de Hungría con cinco, Irlanda con cuatro y en el fondo Armenia. Cristiano Ronaldo acumula cinco anotaciones en esta fase de la eliminatoria.

Con su club de Arabia, el Comandante acumula nueve anotaciones tras ocho jornadas disputadas en la liga de dicho país, y espera próximamente llegar a la cifra de mil goles como jugador profesional.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
CR7PortugalCristiano Ronaldo
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.