Cristiano Ronaldo pone fecha a su retiro y confirma el final de una era en el fútbol

El delantero de Portugal, Cristiano Ronaldo, habló sobre su retiro del fútbol y que el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 será su último como jugador profesional.

El astro portugués es actualmente jugador del Al Nassr de Arabia Saudita, y pese a que se mantiene vigente en cuanto al tema del gol, el Bicho cumplirá 41 años en el próximo mes de febrero.

“Me retiraré pronto. Lo di todo por el fútbol en los últimos 25 años. Probablemente en uno o dos años. Seguro que este será mi último mundial, sin duda. Estoy disfrutando mucho del momento”, comentó CR7 en su más reciente entrevista con Becky Anderson de CNN.

Cristiano Ronaldo anticipa su retiro del fútbol. (Archivo/Archivo)

Cristiano viene de anotar, antes de la fecha FIFA, con su club en el fútbol árabe. Un tanto contra el Neom SC, en el triunfo de 1-3 para su club, actualmente líder de la liga de Arabia Saudita, y otros dos más en la victoria sobre Al Fayha.

La Selección Nacional de Portugal, con Cristiano como capitán, se enfrentará a Irlanda el jueves y ante Armenia el fin de semana por la eliminatoria de la UEFA.

Portugal es líder de su grupo con diez unidades, seguido de Hungría con cinco, Irlanda con cuatro y en el fondo Armenia. Cristiano Ronaldo acumula cinco anotaciones en esta fase de la eliminatoria.

Con su club de Arabia, el Comandante acumula nueve anotaciones tras ocho jornadas disputadas en la liga de dicho país, y espera próximamente llegar a la cifra de mil goles como jugador profesional.