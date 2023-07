¿Cuál está mejor? Técnicos analizan ofensivas de Saprissa, Alajuelense, Herediano y Cartaginés

Saprissa y Herediano dieron un pincelada de lo que pueden mostrar en la pasada Supercopa. (Rafael Pacheco Granados)

A pocos días de que la bola vuelva a rodar en Tiquicia con el campeonato Apertura 2023, en La Teja pasamos por rayos X a los cuatro equipos llamados grandes del torneo para analizar sus hombres de ataque.

Para este ejercicio, hablamos con dos reconocidos técnicos, Alexander Vargas que actualmente dirige a la Asociación Deportiva Carmelita en la Liga de Ascenso, pero es bien conocido por su paso por Guadalupe FC y Puntarenas FC en la máxima categoría, y Kenneth Barrantes, quien estuvo a cargo de Santa Ana FC y recientemente en el Municipal Garabito en la segunda división.

A los dos les enviamos la listas actualizadas de las ofensivas del Deportivo Saprissa, Liga Deportiva Alajuelense, Club Sport Herediano y Club Sport Cartaginés unos días antes para que se tomaran su buen tiempo para analizar sus fortalezas y debilidades.

Los dos dieron detalles interesantes sobre cada escuadra.

Ojo con Michael Barrantes (der.) los estrategas confían que la pegará en Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

Morados de cuidado

El primero en pasar a la revisión fue el Deportivo Saprissa por ser el campeón nacional, para Vargas pese que han hecho pocos cambios hay que tenerles cuidado porque ya han demostrado lo letales que son.

“No han tenido muchos cambios, mantienen al mismo equipo, no he visto que llegue un jugador revulsivo, igual Saprissa con la planilla que tiene le alcanzó para ser campeón y es de mucho cuidado. Tal vez no tengan muchos, pero son de calidad porque lo demostraron en el torneo pasado.

Orlando Sinclair apareció en el momento más justo en las fases finales, Javon East es potente, rápido y desequilibrante por afuera. Warren Madrigal desesquilibra por afuera pese que no tiene tanto juego por el interior, igual que Luis Paradela que puede jugar de 9 y es importante para el equipo y Mariano Torres que marca diferencia en cuestión de minutos o alguna situación de juego”, relató Alexander.

Saprissa tiene un comodín que todos conocen y que es letal cuando ataca: Kendall Waston.

“En jugadas a pelota muerta, no hay un jugador en Costa Rica que tenga la fuerza, potencia y efectividad en el juego aéreo que él”, enfatizó Vargas.

Para Kenneth Barrantes, la forma en cómo se desarrolle el certamen, combinado con los otros torneos que jugarán los morados serán claves para ver a los de más experiencia aportar en el ataque.

“Pasará mucho por los momentos de los jugadores en la temporada, lo que aporte Christian Bolaños de cuántos minutos pueden jugar, Ariel Rodriguez o Warren Madrigal que tiene muchas características interesantes. Vladimir dice que está contento con lo que tiene, pero me llama la atención el aporte que dará Bolaños, casi no jugó el torneo pasado y sigue manteniéndose ahí”, detalló Kenneth.

Los estrategas esperan que esta temporada Marcel tenga más apoyo en los ataques. (Rafael Pacheco Granados)

Ojo con los rojinegros

Ambos estrategas coincidieron que uno de los fichajes de Alajuelenses, aunque no es de corte ofensivo, aportará mucho en el ataque y será vital en la estructura de Andrés Carevic, hablamos de Michael Barrantes.

“Me gusta la incorporacion de Michael Barrantes, que gana mucho con el balón parado, en el manejo de los tiempos, su experiencia y el temple que tiene para manejar los momentos complicados”, enfatizó el profe Kenneth.

“Que traigan a Michael Barrantes es una mediacancha de lujo, pero no sé si alcanzará jugar todos los partidos porque viene el torneo local, la Concacaf y el Torneo de Copa, eso dependerá del esquema de Carevic”, complementó Vargas.

Mientras en el caso de Joel Campbell, Vargas expresó que será la ficha clave para la idea de Carevic y por su versatilidad no esperen que juegue en una sola posición.

“Pese que él no tiene la misma velocidad de Josimar Alcocer y Carlos Mora, es un jugador que te puede jugar en todo el frente del ataque, te puede jugar de 9, por afuera, de interior, te puede jugar atrás del 9, entonces es un arma muy buena para la Liga, llega a solventar algo que estos delanteros no tienen”, puntualizó.

Ambos coincidieron que con el resto de jugadores que conforman la ofensiva manuda, ganan en velocidad, transiciones por los costados y es una planilla de calidad.

Wanchope hizo pocos cambios y los entrenadores comentaron que ven bien sus pocos movimientos. (Rafael Pacheco Granados)

¿Team va sobrado?

El Club Sport Herediano puede rajar en algo que el resto de los grandes no tienen, que todos sus jugadores pueden ser titulares en cualquier equipo y Jeaustin Campos tiene muchas opciones para sorprender, eso ya lo demostró en la pasada Supercopa.

Vargas y Barrantes comentaron que en cantidad el Team es el que toma la delantera en comparación con los demás equipos, pero eso se reflejará a la hora que Jeaustin Campos haga sus alineaciones.

“Herediano tiene como para hacer tres equipos, cualquier jugador puede ser titular y ahí viene el bonito dilema para Jeaustin Campos en escoger a los titulares y los suplentes que son de lujo.

“De los cuatro equipos el que mejor se reforzó fue Herediano y tiene todas las variantes que quiera tener Jeaustin Campos, si quiere atacar con un mano a mano, contragolpear los espacios o aplicar un juego asociativo hacia el medio”, argumentó Alexander Vargas en el análisis para La Teja.

Kenneth Barrantes apuntó a los jugadores que tuvieron poco chance en el torneo pasado, para ver si en esta temporada podrán brillar en la cancha.

“Habrá que ver como viene Arturo Campos que no tuvo mucha regularidad, pero tiene muchas condiciones, lo de Yendrick Ruíz que pasó lesionado y volvió hasta en la parte final y Kennedy Rocha que tiene mucho desequilibrio, aplica el mano a mano y es muy pícaro”, explicó.

En cambio Vargas espera que Allan Cruz aporte su experiencia para que esa media cancha sea explosiva y ayude a los delanteros en la cuota goleadora.

“Llegó Allan Cruz, que cuando se recupere aplique su juego, tiene unos recorridos extraordinarios que te llega al área rival y al área del mismo equipo, o sea, te puede jugar en las dos áreas y tiene gol, porque así lo ha demostrado cuando estuvo acá y en la MLS”, citó.

Los dos fueron claros que el regreso de Elías Aguilar al cuadro florense fue muy bueno y con lo que le vieron en la Supercopa, esperan que sea protagonista a lo largo de la temporada.

¿Será que la fórmula que aplicó Saprissa en la temporada pasada en ataque le volverá a dar buen resultado? (Jose David Murillo)

Buenos refuerzos

Cartaginés tiene con qué darle pelea al resto de los grandes, los estrategas concordaron que por la línea de Paulo César Wanchope de consolidar un proceso no se vieron muchos cambios, pero jamás hay que dejarlo por fuera porque tiene con qué golpear la mesa.

“Me parece que Paulo está consolidando un proyecto, no lo tocó mucho en ofensiva, se mantiene como como máximo referente a Marcel Hernández, Allen Guevara y Jeykel Venegas, que verdad que son jugadores de mucho peso en ataque y ahora llega Justin Daily que les va a ayudar mucho en el área porque Marcel necesita un complemento”, explicó Barrantes.

El estratega de Carmelita sabe muy bien de los fichajes del equipo blanquiazul porque los dirigió hace un tiempo, por eso espera que resalten y ayuden a la presión que hace Marcel en los contraataques.

“Jeykel Venegas me encanta como juega, porque es pícaro, me ataca los espacios en el uno contra uno, tiene a Allen Guevara que lo conocíamos por su juego por afuera, pero también aporta por el interior, viene Josimar Pemberton que es muy bueno en el mano a mano y sé lo que puede dar. Marcel por sí solo tiene el gol, tiene el marco entre ceja y ceja, ahora se le suma a Justin Daily que viene sumando cosas importantes”, comentó Alexander Vargas.

Barrantes espera que esta sea la temporada de Marco Ureña y logre ser una pieza clave para la idea de Chope.

“Lo de Marco Ureña que prácticamente pasó lesionado el torneo pasado ya es hora de que en este certamen aporte su experiencia y su calidad, un detalle que el equipo necesita mucho eso”, finalizó el técnico nacional.

El campeonato arrancará el próximo martes 24 de julio con el partido Liberia - Herediano y ahí empezaremos a ver de qué estarán hechos los cuatro grandes y sí les alcanzará para meterse a semifinales.