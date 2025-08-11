¿Cuántas veces ha goleado Andrés Carevic a Saprissa?

El entrenador del Club Sport Cartaginés, Andrés Carevic, se ha caracterizado por pegarle buenas goleadas a Saprissa, primero en su gestión con Alajuelense y ahora con los brumosos.

Andrés Carevic ha sacado grandes triunfos contra Saprissa. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

Pese a sus buenos números, en las instancias finales contra los morados, el argentino ha mordido el polvo la mayoría de las veces.

Con el 3 a 0 de este domingo, es la cuarta vez que Carevic logra un resultados abultado ante el cuadro de Tibás: dos (lo más escandalosos) fueron en la Cueva del Monstruo, uno en Alajuela y el de este domingo 10 de agosto en Cartago.

El primero resultado abultado fue en mayo del 2019, cuando la Liga se impuso a Saprissa 5 a 2, en el Ricardo Saprissa.

En el Clausura 2021, la Liga despedazó a los morados con un doloroso 5 a 0, otra vez en Tibás, pese a que la final de ese torneo, la ganó el Monstruo.

La tercera paliza se dio en la final de segunda fase del Clausura 2023, cuando la Liga le metió un 3 a 0 a Saprissa, en el estadio Alejandro Morera. Esa vez, la Liga ganó la segunda fase, pero perdió la gran final ante los morados.

Andrés Carevic en el saludo con Paulo Wanchope. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

Finalmente, se dio el partido de este domingo, donde Cartaginés, con Carevic al mando le vuelve a clavar un 3 a 0.

Carevic dijo esto al respecto: “Estoy contento por esta institución, por lo jugadores, ganar un partido tan importante contra un rival tan difícil, con todo repeto. Hay que disfrutar este momento como Cartaginés y hay que tener los pies sobre la tierra, etso recién arranca”, dijo.