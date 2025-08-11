Deportes

¿Cuántas veces ha goleado Andrés Carevic a Saprissa?

Andrés Carevic le volvió a pintar la cara a Saprissa

Por Franklin Arroyo

El entrenador del Club Sport Cartaginés, Andrés Carevic, se ha caracterizado por pegarle buenas goleadas a Saprissa, primero en su gestión con Alajuelense y ahora con los brumosos.

Cartaginés vs. Saprissa
Andrés Carevic ha sacado grandes triunfos contra Saprissa. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

Pese a sus buenos números, en las instancias finales contra los morados, el argentino ha mordido el polvo la mayoría de las veces.

Con el 3 a 0 de este domingo, es la cuarta vez que Carevic logra un resultados abultado ante el cuadro de Tibás: dos (lo más escandalosos) fueron en la Cueva del Monstruo, uno en Alajuela y el de este domingo 10 de agosto en Cartago.

El primero resultado abultado fue en mayo del 2019, cuando la Liga se impuso a Saprissa 5 a 2, en el Ricardo Saprissa.

En el Clausura 2021, la Liga despedazó a los morados con un doloroso 5 a 0, otra vez en Tibás, pese a que la final de ese torneo, la ganó el Monstruo.

La tercera paliza se dio en la final de segunda fase del Clausura 2023, cuando la Liga le metió un 3 a 0 a Saprissa, en el estadio Alejandro Morera. Esa vez, la Liga ganó la segunda fase, pero perdió la gran final ante los morados.

Cartaginés vs. Saprissa
Andrés Carevic en el saludo con Paulo Wanchope. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

Finalmente, se dio el partido de este domingo, donde Cartaginés, con Carevic al mando le vuelve a clavar un 3 a 0.

Carevic dijo esto al respecto: “Estoy contento por esta institución, por lo jugadores, ganar un partido tan importante contra un rival tan difícil, con todo repeto. Hay que disfrutar este momento como Cartaginés y hay que tener los pies sobre la tierra, etso recién arranca”, dijo.

Franklin Arroyo

